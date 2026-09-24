O Maccmo de Corme acollerá unha xornada para divulgar e poñer en valor o patrimonio subacuático da Costa da Morte
A cita é o vindeiro martes 29 de setembro e está organizada pola Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (Aptcm)
A Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM), no marco do proxecto 'Sabor a Mar con R', organiza o vindeiro martes 29 de setembro, de 11.00 a 13.00 horas, unha xornada de divulgación do patrimonio subacuático da Costa da Morte, que terá lugar no Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte (Maccmo), en Corme-Ponteceso.
A iniciativa nace coa finalidade de achegar á sociedade o valor histórico, cultural e patrimonial dos fondos mariños da Costa da Morte, así como de favorecer a reflexión arredor da súa conservación, coñecemento e potencial como recurso para o territorio.
Na xornada participarán José Manuel Mato Martínez, alcalde de Ponteceso, e Pepe Formoso, presidente de APTCM, que darán paso a un programa no que o patrimonio subacuático será o principal protagonista.
Un dos momentos destacados será a presentación do micromanual sobre a orixe do macrotopónimo 'Costa da Morte', realizado por Fernando Patricio Cortizo, unha publicación que afonda na historia e na orixe dunha denominación estreitamente ligada á identidade deste territorio.
O programa contará tamén coa intervención de Ángel Carreira Díaz, arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, que abordará o réxime xurídico do patrimonio arqueolóxico subacuático de Galicia.
Pola súa banda, Suso Lista, escritor e presidente da Asociación Cultural Insua de Viastela, centrará a súa intervención en “A riqueza do patrimonio subacuático de Corme. Un recurso para o futuro”, poñendo o foco no patrimonio local e nas posibilidades que ofrece o seu coñecemento e posta en valor.
A xornada pecharase cunha mesa redonda entre o público e os poñentes, concibida como un espazo aberto para compartir reflexións, preguntas e diferentes perspectivas arredor da protección e divulgación deste patrimonio.
Con esta actividade, 'Sabor a Mar con R' continúa avanzando na divulgación dos recursos vinculados ao mar e á identidade da Costa da Morte, favorecendo un maior coñecemento dun patrimonio que forma parte da historia, da cultura e da memoria colectiva do territorio.