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Ponteceso

Corme pone el foco en el patrimonio que esconde el fondo marino de la Costa da Morte

Este martes se celebrarán unas jornadas de Aptcm en el Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte

Manuel Bermúdez Bermúdez
28/09/2026 22:06
Restos del pecio en la playa de A Arnela de Corme
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El patrimonio arqueológico que permanece bajo las aguas de la Costa da Morte será protagonista este martes en Corme de una jornada que reunirá a especialistas para abordar su riqueza, su protección y las posibilidades que ofrece para el territorio. El encuentro se celebrará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte (MACCMO).

La iniciativa está organizada por la Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) dentro del proyecto ‘Sabor a Mar con R’. En la apertura participarán el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y el presidente de la entidad organizadora, Pepe Formoso.

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Uno de los contenidos centrales será la presentación de un micromanual elaborado por Fernando Patricio Cortizo sobre el origen del macrotopónimo ‘Costa da Morte’. El trabajo profundiza en la historia de una denominación estrechamente vinculada a la identidad del territorio.

La vertiente arqueológica llegará de la mano de Ángel Carreira Díaz, arqueólogo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, que explicará el régimen jurídico aplicable al patrimonio arqueológico subacuático de Galicia.

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La mirada más próxima a Corme la aportará el escritor Suso Lista, presidente de la Asociación Cultural Insua de Viastela, con una intervención dedicada específicamente a la riqueza del patrimonio subacuático de la localidad y a sus posibilidades como recurso de futuro.

La jornada concluirá con una mesa redonda abierta al público y a los ponentes para debatir sobre la conservación, el conocimiento y la divulgación de un patrimonio estrechamente ligado a la historia marítima de la Costa da Morte.

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