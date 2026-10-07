Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Ponteceso ampliará el parque infantil del paseo fluvial con una zona de calistenia

La Xunta concede al Concello durante 30 años la ocupación de cerca de 380 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre para ejecutar la actuación

Diana Bergara
07/10/2026 17:49
Nuevas varandillas del paseo fluvial de Ponteceso
Paseo fluvial de Ponteceso
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El parque infantil del paseo fluvial de Ponteceso podrá afrontar su ampliación y rehabilitación después de que la Xunta concediese al Concello la ocupación de 379,6 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre necesarios para desarrollar el proyecto. La autorización tiene una vigencia de 30 años y su concesión fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

La intervención permitirá modernizar por completo el espacio infantil existente y, al mismo tiempo, incorporar nuevos usos. Una de las principales novedades será la creación de un circuito de calistenia, que ampliará las posibilidades de utilización de esta zona del paseo fluvial más allá de los juegos destinados a los niños.

Obras en la escuela infantil de Ponteceso

Ponteceso realiza nuevas actuaciones en la escuela infantil, por importe de casi 100.000 euros

Más información

El proyecto contempla la sustitución de los actuales juegos infantiles, el pavimento y el vallado. La superficie se ampliará para disponer del espacio necesario para el nuevo circuito de ejercicio y también se renovará el mobiliario urbano. Está prevista la instalación de mesas, bancos, papeleras y una fuente. El parque mantendrá su carácter público y gratuito.

Las lluvias provocan inundaciones en el IES de Ponteceso

Las intensas lluvias inundaron varias estancias del instituto de Ponteceso

Más información

La concesión resuelve una solicitud presentada por el Concello hace menos de un año para intervenir en un equipamiento que ya existe y mantiene su finalidad lúdica y recreativa. La autorización autonómica afecta específicamente a los terrenos incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre.

El título establece además plazos para desarrollar la actuación. Las obras deberán comenzar en un máximo de doce meses y estar terminadas antes de que transcurran 24 meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nuevas varandillas del paseo fluvial de Ponteceso

Ponteceso ampliará el parque infantil del paseo fluvial con una zona de calistenia
Diana Bergara
Obras en la escuela infantil de Ponteceso

Ponteceso realiza nuevas actuaciones en la escuela infantil, por importe de casi 100.000 euros
redacción carballo
El alcalde de Ponteceso con las personas mayores

Ponteceso pone en valor a sus mayores
redacción carballo
Las lluvias provocan inundaciones en el IES de Ponteceso

Las intensas lluvias inundaron varias estancias del instituto de Ponteceso
redacción carballo