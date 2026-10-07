Ponteceso ampliará el parque infantil del paseo fluvial con una zona de calistenia

Paseo fluvial de Ponteceso Cedida

El parque infantil del paseo fluvial de Ponteceso podrá afrontar su ampliación y rehabilitación después de que la Xunta concediese al Concello la ocupación de 379,6 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre necesarios para desarrollar el proyecto. La autorización tiene una vigencia de 30 años y su concesión fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

La intervención permitirá modernizar por completo el espacio infantil existente y, al mismo tiempo, incorporar nuevos usos. Una de las principales novedades será la creación de un circuito de calistenia, que ampliará las posibilidades de utilización de esta zona del paseo fluvial más allá de los juegos destinados a los niños.

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El proyecto contempla la sustitución de los actuales juegos infantiles, el pavimento y el vallado. La superficie se ampliará para disponer del espacio necesario para el nuevo circuito de ejercicio y también se renovará el mobiliario urbano. Está prevista la instalación de mesas, bancos, papeleras y una fuente. El parque mantendrá su carácter público y gratuito.

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La concesión resuelve una solicitud presentada por el Concello hace menos de un año para intervenir en un equipamiento que ya existe y mantiene su finalidad lúdica y recreativa. La autorización autonómica afecta específicamente a los terrenos incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre.

El título establece además plazos para desarrollar la actuación. Las obras deberán comenzar en un máximo de doce meses y estar terminadas antes de que transcurran 24 meses.