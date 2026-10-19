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Diario de Ferrol

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Ponteceso

O IES Eduardo Pondal de Ponteceso acolle dúas formacións para docentes de FP sobre inspección e peritaxe de vehículos

A Dirección Xeral de Formación Profesional organiza no centro un curso en outubro e outro en novembro

Redacción Carballo
19/10/2026 19:49
O novo curso de peritaxe impartirase os días 14 e 21 de novembro
O novo curso de peritaxe impartirase os días 14 e 28 de novembro
IES Eduardo Pondal
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O IES Eduardo Pondal de Ponteceso é sede de dúas actividades formativas organizadas pola Dirección Xeral de Formación Profesional. 

A primeira, 'Proceso e interpretación da inspección técnica de vehículos', comezou este sábado 17 de outubro e rematará o vindeiro sábado 24

Vai dirixida a docentes da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos e aborda o proceso da inspección técnica e a interpretación dos seus resultados, unha temática directamente relacionada coa práctica profesional do sector e cos contidos dos ciclos formativos. 

A segunda denomínase 'Peritaxe de vehículos. Marco legal e informe pericial' e celebrarase os sábados 14 e 28 de novembro, tamén no IES Eduardo Pondal. 

Con estas actividades, o centro pontecesán consolida o seu papel como referente na formación profesional e contribúe á actualización do profesorado, un factor clave para garantir unha formación de calidade ao alumnado.

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