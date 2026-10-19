Ponteceso duplica en menos de un año el número de plazas en las casas do maior con la apertura de la emplazada en Corme 

La nueva casa do maior está emplazada en la antigua casa rectoral de Corme Concello de Ponteceso

El Concello de Ponteceso sigue reforzando su apuesta por la políticas sociales con la apertura de la cuarta casa do maior, situada en la antigua rectoral de Corme. Su puesta en funcionamiento permite disponer de otras cinco plazas de atención diurna gratuita para personas mayores de 60 años, consolidando al municipio pontecesano como uno de los referentes de la comarca en este tipo de servicios.

La materialización del proyecto fue posible gracias a una subvención de 53.429,68 euros concedida por la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

Las casas do maior son servizos gratuítos de atención diurna destinados a personas mayores de 60 años y funcionan de manera similar a los centros de día, con un máximo de cinco plazas por centro para garantizar una atención próxima e individualizada.

La evolución de este servicio en Ponteceso evidencia la apuesta municipal por ampliar los recursos sociales. A principios de 2025 se inauguró la segunda casa do maior, en O Couto, y en enero de 2026 se puso en marcha a de A Campara. Ahora, con la nueva instalación de Corme, el municipio sigue avanzando en la ampliación de la red de atención a las personas mayores.

"Para nós, os maiores son unha absoluta prioridade. As casas do maior son unha parte crucial do noso programa político e, desde que chegamos ao goberno, aumentamos de cinco a vinte as prazas e logramos crear unha casa do maior por ano", destaca el alcalde, José Manuel Mato.

El regidor tiene palabras de agradecimiento para la conselleira de Política Social, Fabiola García, y para el director xeral de Maiores, Antón Acevedo, por su "implicación" en el proyecto; así como para el Arzobispado por la cesión de la rectoral cormelana, agradecimiento que en este último caso quiere personalizar en los párrocos José Manuel y Don Manuel.