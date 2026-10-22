O IES de Ponteceso acolle o luns 26, Día do Dano Cerebral Adquirido, a presentación do cómic 'Unha noite calquera'
O publicación está centrada na prevención da siniestralidade viaria por canto a maioría dos traumatismo cranoencefálicos débense aos accidentes de tráfico
O 26 de outubro conmemórase o Día do Dano Cerebral Adquirido e o tecido asociativo aproveita para visibilizar esta discapacidade e reivindicar recursos e servizos cos que continuar mellorando a calidade de vida do colectivo e das súas familias.
Dano Cerebral Galicia, a Federación que reúne as cinco asociacións galegas desta discapacidade, vai presentar, o mesmo luns 26 de outubro, a banda deseñada ‘Unha noite calquera’, elaborada en colaboración coa ilustradora Julia Lago e baseada nun caso real.
Esta banda deseñada está ideada para entregar a un público mozo, que se achega ou inicia na idade de conducir, trasladándolles unha mensaxe centrada na prevención da sinistralidade viaria. Os accidentes de tráfico están detrás da maioría de casos de traumatismo cranioencefálico que derivan en dano cerebral adquirido. O traumatismo é a segunda causa de discapacidade (tralo ictus), con arredor do 20% dos casos.
O acto de presentación vai ter lugar ás 11:00 no salón de actos do IES Eduardo Pondal de Ponteceso, por medio dun obradoiro ao que van asistir máis dun cento de estudantes, boa parte deles da área de condución ou da sociosanitaria. A actividade contará cunha introdución para presentar ‘Unha noite calquera’ -emitirase un pequeno vídeo da ilustradora saudando e explicando o proceso creativo ao alumnado-, e estará aberto a todas as persoas interesadas.
Campaña con Renfe
Un xogo, ‘Atopa as 7 diferenzas’, e un lema, 'Non se pode previr o que non se coñece', ocupan ata o vindeiro 15 de novembro os principais trens das liñas galegas de Renfe, grazas a colaboración entre a compaña de transportes e Dano Cerebral de Galicia para reforzar o coñecemento social sobre o dano cerebral adquirido e contribuír á súa prevención.
Esta é a terceira ocasión na que Dano Cerebral Galicia e Renfe colaboran para conmemorar o Día do Dano Cerebral e tamén o Día do Ictus -o 29 de outubro- cunha campaña que pon o foco nas secuelas invisibles do dano cerebral adquirido, tratando de concienciar á cidadanía para que sexa capaz de recoñecer e comprender ás persoas con esta discapacidade, ao tempo que se dota de ferramentas para previr as súas principais causas- ictus e traumatismos cranoencefálicos- e recibe información sobre onde acudir para recibir información, orientación e apoio.