Portos de Galicia destina 726.000 euros a reformar el acceso al puerto de Corme

Pantalanes del puerto de Corme EC

Portos de Galicia destinará 726.000 euros a la reforma del acceso al puerto de Corme, una actuación que permitirá renovar la vía pública y mejorar la conexión entre el núcleo urbano y su fachada marítima. La inversión total ascenderá a 787.000 euros, de los que el Concello de Ponteceso aportará los 61.000 euros restantes.

El Consello da Xunta autorizó este lunes la firma del convenio de colaboración entre la Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y el Ayuntamiento para financiar y ejecutar el proyecto. El organismo autonómico asumirá el 92,25% del presupuesto, mientras que la Administración local se hará cargo de la licitación y ejecución de los trabajos.

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La intervención afectará a la vía que constituye el único acceso al puerto de Corme y contempla una transformación de su configuración actual. Entre las principales actuaciones previstas figura la creación de una plataforma única, con un pavimento situado a un mismo nivel, para mejorar las condiciones de circulación y el uso del espacio público.

Uno de los cambios más visibles será la demolición parcial del muro de cierre que existe junto a la vía. Esta intervención permitirá recuperar las vistas al mar y mejorar la conexión visual entre la localidad y su fachada marítima. El proyecto también contempla la retirada de las aceras actuales para adaptar el espacio a la nueva plataforma única, así como la renovación completa del pavimento.

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Además, se construirán miradores protegidos mediante barandillas, desde los que vecinos y visitantes podrán contemplar el entorno portuario y el paisaje litoral. Las obras incluirán la ampliación y mejora de las redes de servicios, la instalación de nuevo mobiliario urbano, el acondicionamiento de zonas ajardinadas y la renovación del alumbrado público.

El Concello licitará y ejecutará los trabajos

Aunque Portos de Galicia financiará la mayor parte de la intervención, el convenio establece que será el Concello de Ponteceso el responsable de tramitar la licitación y ejecutar las obras.

Una vez finalizados los trabajos, la vía pasará a integrarse en la zona de servicio portuaria, al tratarse del único acceso existente al puerto. El Ayuntamiento asumirá, por su parte, el mantenimiento de los elementos que no tengan carácter portuario, como el mobiliario urbano y los servicios generales, así como las mejoras que puedan resultar necesarias en el futuro.