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Ponteceso

De las aulas de Ponteceso al mayor laboratorio de física de partículas del mundo

Alumnos del IES Eduardo Pondal visitaron este martes el CERN

A. Pérez Cavolo
27/10/2026 21:25
Los alumnos del IES Eduardo Pondal de Ponteceso en el CERN
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La física de partículas dejará de ser únicamente una materia de estudio para un grupo de alumnos del IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Este martes estudiantes de Bachillerato que participan en el programa STEMbach y de la asignatura de Física realizaron una visita al CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, situada en Ginebra (Suiza).

El alumnado tuvo la oportunidad de conocer uno de los centros científicos más importantes del mundo, donde investigadores de diferentes países trabajan para comprender la composición de la materia y las leyes fundamentales del universo.

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La actividad incluyó una visita guiada por las instalaciones del CERN, considerado el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Durante el recorrido, los estudiantes pudieron acercarse a algunos de los proyectos científicos y tecnológicos que se desarrollan en este complejo internacional.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación en un taller de construcción de una cámara de niebla, un dispositivo que permite observar las trayectorias de partículas cargadas producidas por la radiación ionizante, incluidas las asociadas a los rayos cósmicos.

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Mediante este experimento, los alumnos pudieron comprobar de forma práctica cómo es posible detectar fenómenos físicos que normalmente resultan invisibles al ojo humanoLa experiencia pretende complementar los conocimientos adquiridos en las aulas y despertar el interés por la investigación científica y sus posibles salidas académicas y profesionales.

El viaje está vinculado al programa STEMbach, una modalidad de Bachillerato orientada a reforzar la formación científica, tecnológica y matemática mediante actividades de investigación y experiencias prácticas.

Además de la visita al laboratorio, los estudiantes aprovecharán su estancia en Suiza para conocer Ginebra y parte de su patrimonio cultural. Desde el IES Eduardo Pondal destacan el valor educativo de una actividad que permitirá a sus alumnos acercarse directamente a la investigación científica internacional y descubrir cómo se aplican en un laboratorio de referencia mundial los conocimientos que estudian en clase.

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