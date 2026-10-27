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Ponteceso

El alcalde de Ponteceso califica de "histórico" el acuerdo con la Xunta para humanizar los accesos al puerto de Corme

El regidor asegura que las actuaciones previstas cambiarán la imagen de la fachada marítima de la villa

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 19:17
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El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato Martínez, califica de "histórico" el convenio que se va a suscribir con la Xunta para humanizar el acceso al puerto de Corme, actuación en la que se van a invertir  787.000 euros, de los que 726.000 serán aportados por el ente público y los restantes 61.000 saldrán de las arcas municipales.

“Trátase da actuación máis importante do mandato en Corme, un proxecto no que levamos moitos anos traballando e que por fin se fai realidade”, afirmó Mato una vez que en el Consello da Xunta del pasado lunes se autorizó el convenio de colaboración entre las dos administraciones. El regidor destaca asimismo que la actuación no solo permitirá mejora la accesibilidad a las instalaciones portuarias, sino también "abrir Corme ao mar, con todo o que iso conleva".

Se trata de un gran proyecto de humanización que permitirá reducir la velocidad de los vehículos y, por lo tanto, reforzar la seguridad vial en el centro de Corme. Además, significará un cambio completo en la imagen de la fachada marítima

Las actuaciones se centrarán en la rúa do Crego, la avenida de la Marina y en la Praza da Ribeira, cambiando por completo su imagen. Se contempla la creación de una plataforma única, la renovación del pavimento, la ampliación y mejora de las redes de servicios, la instalación de mobiliario urbano, el ajardinamiento y la mejora de la iluminación pública. Además, se habilitarán miradores protegidos con barandillas para favorecer el disfrute de las vistas al mar. 

Otra de las principales intervenciones será la demolición parcial del muro de cierre de la vía y de las aceras, lo que permitirá unificar el nivel del pavimento, abrir las vistas a la fachada marítima y mejorar la conexión entre el puerto y el núcleo urbano. 

Una vez finalizados los trabajos, la vía se integrará en la zona de servicio portuario al tratarse del único acceso al puerto de Corme. El Concello de Ponteceso asumirá el mantenimiento de los elementos no portuarios, caso del mobiliario urbano y los servicios generales, así como las posibles mejoras futuras. 

El alcalde de Ponteceso quiere agradecer la predisposición mostrada en todo momento por la conselleira do Mar, Marta Villaverde y su antecesor en el cargo, Alfonso Villares; por  la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana Rey; y por el propio director del ente público, Juan Sanmartín. Mato Martínez anuncia asimismo que "este días asinaremos o convenio para proceder posteriormente a licitación das obras".

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