El Museo de Corme reabre el martes con ocho meses de talleres y actividades culturales

Exposición de Mosquera Manso en el museo de Corme Mar Casal

El Museo de Corme, en Ponteceso, reabrirá sus puertas el próximo martes, 3 de noviembre, con una amplia programación cultural y educativa que se prolongará hasta el 12 de junio de 2027. Tras el paréntesis de la temporada de verano, el espacio retomará su actividad con talleres artísticos, propuestas para centros educativos y celebraciones vinculadas a distintas efemérides culturales.

Una parte importante de la programación estará dirigida al público infantil, con actividades que permitirán experimentar con diferentes técnicas y materiales artísticos.

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Entre las propuestas figuran talleres de collage surrealista, papiroflexia, elaboración de adornos navideños, creación de caretas y máscaras, escultura vinculada al arte povera, libros desplegables o pop-up, flores de papel y land art, una corriente artística que utiliza elementos naturales y el propio paisaje como soporte creativo.

Estas actividades pretenden fomentar la imaginación y la participación de los más pequeños mediante experiencias prácticas que combinan el aprendizaje con la expresión artística.

Actividades para colegios e institutos

Los centros educativos tendrán una programación específica, con contenidos adaptados a las edades y niveles formativos de sus alumnos. En el caso de Educación Primaria, el museo ofrecerá propuestas como ‘O gravado Ukiyo-e no Xapón’, dedicada a una técnica tradicional de grabado japonés; ‘Emocións e sentimentos a través das obras de arte’, que relaciona la creación artística con la expresión emocional; y ‘Un museo en miniatura!’, una actividad para aproximarse al funcionamiento de estos espacios culturales.

También se organizará un ‘Escape Room no Museo’, que permitirá descubrir contenidos relacionados con el patrimonio mediante una dinámica de juego y resolución de pruebas.

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Para los institutos y el alumnado de Secundaria, la programación incorpora actividades relacionadas con el arte, el territorio y la museología. Entre ellas destaca ‘Arte ó aire libre: Pailos e Corme Aldea’, que vincula la creación artística con el entorno local.

Otras propuestas permitirán conocer el funcionamiento interno de los museos, desde sus almacenes hasta la organización de exposiciones, así como aproximarse a movimientos artísticos contemporáneos mediante el taller ‘A arte de antonte: A Posmodernidade’. La agenda también contempla actividades para estudiantes de Bachillerato, aunque el programa facilitado no concreta sus contenidos.

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Además de los talleres, el Museo de Corme organizará actividades relacionadas con diferentes conmemoraciones culturales a lo largo de los próximos meses. Entre las fechas previstas figuran el Día Internacional del Patrimonio Mundial, el Día Mundial de las Artes, el Día das Artes Galegas, el Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Modernismo. Estas celebraciones servirán para incorporar propuestas de divulgación sobre la historia del arte, el patrimonio y la conservación cultural.

Inscripciones y horarios

Los talleres destinados a centros educativos serán gratuitos y podrán solicitarse previamente hasta la finalización de la temporada baja. Por su parte, las familias interesadas en las actividades extraescolares podrán formalizar las inscripciones a partir del 3 de noviembre. El trámite estará disponible presencialmente en el Museo de Corme y en el Centro Cultural, así como a través de la sede electrónica del Concello de Ponteceso.

El museo abrirá de martes a sábado laborables, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa se establecerán horarios y actividades especiales, que se comunicarán más adelante.