El Melga recibe a sus primeros visitantes después de las obras de mejora efectuadas

Estudiantes y profesoras durante la visita Melga

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), de Ponteceso, volvió a abrir sus puertas este lunes después de dos meses cerrado para acometer obras de mejora y mantenimiento. Los primeros en comprobar el resultado de las actuaciones fueron tres profesoras y veinticinco alumnos y alumnas del CIFP Ánxel Casal del barrio coruñés de Monte Alto, concretamente del Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.

La visita se prolongó por espacio aproximado de tres horas y tras la misma profesoras y estudiantes se mostraron gratamente sorprendidos tanto por la calidad del museo como por lo aprendido durante la visita guiada, que aprovecharon para tomar notas de las interesantes explicaciones recibidas y para fotografiar con sus móviles las piezas y juegos del Melga que más llamaron su atención.