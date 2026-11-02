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Ponteceso

El Melga recibe a sus primeros visitantes después de las obras de mejora efectuadas

Este lunes visitaron el museo un grupo de estudiantes y tres profesoras del CIFP Ánxel Casal del barrio coruñés de Monte Alto

Manuel Froxán Rial
02/11/2026 18:01
Estudiantes y profesoras durante la visita
Estudiantes y profesoras durante la visita
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El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), de Ponteceso, volvió a abrir sus puertas este lunes después de dos meses cerrado para acometer obras de mejora y mantenimiento. Los primeros en comprobar el resultado de las actuaciones fueron tres profesoras y veinticinco alumnos y alumnas del CIFP Ánxel Casal del barrio coruñés de Monte Alto, concretamente del Ciclo Superior de Animación  Sociocultural y Turística.

La visita se prolongó por espacio aproximado de tres horas y tras la misma profesoras y estudiantes se mostraron gratamente sorprendidos tanto por la calidad del museo como por lo aprendido durante la visita guiada, que aprovecharon para tomar notas de las interesantes explicaciones recibidas y para fotografiar con sus móviles las piezas y juegos del Melga que más llamaron su atención.

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