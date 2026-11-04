La Coral Brisas do Mar de Corme acudió al Concerto de Outono Vila de As Pontes

Miembros de la Coral Brisas do Mar de Cormel C. P.

La Coral Polifónica Brisas do Mar de Corme participó el fin de semana en el Concerto de Outono Vila de As Pontes, en donde en fue muy aplaudida por el público.

La formación cormelana compartió cartel con la Coral Polifónica Virxe do Mar de Cedeira y con la Coral Polifónica Isla Cristina, llegada desde Huelva que puso el broche de oro al festival interpretando 'Negra Sombra'.

La cita musical fue todo un éxito, al punto de que la concurrencia no se cansó de premiar con reiteradas salvas de aplausos las intervenciones de las distintas corales participantes. Todas ellas mostraron lo mejor de su repertorio durante la hora y media que duró el festival.