Ponteceso y la Xunta acondicionan tres kilómetros de pistas forestales en Corme y O Couto para frenar los incendios 

José Manuel Mato junto a Guillermo Acebal, xefe do Servizo de Prevención de Incendios, en la zona de las actuaciones Concello de Ponteceso

El Concello de Ponteceso, en colaboración con la empresa pública Seaga, acaba de poner en marcha los trabajos de acondicionamiento y apertura de de cortafuegos en caminos rurales del municipio, en los que se van a invertir 215.411,43 euros. La declarada finalidad de esta actuación es la de blindar la seguridad de viviendas y bienes vecinales, al tiempo que se contribuye a la reparación de infraestructuras que resultaron seriamente afectadas por los incendios forestales que sufrió la zona en agosto de 2025.

El alcalde, José Manuel Mato Martínez, visitó este miércoles el comienzo de los trabajos y aprovechó para recordar que tras los virulentos incendio de hace algo más de un año se había comprometido a luchar por conseguir las inversiones necesarias para proteger a los vecinos y a sus bienes y para recuperar el monte asolado por el fuego. "No seu día prometemos que iamos loitar por este investimento e agora é unha realidade. Protexer a poboación e o seu patrimonio é o noso obxectivo prioritario", declaró Mato.

El regidor incidió en que el objetivo de las mejoras en curso es "asegurar que os medios de extinción terrestres teñan un acceso rápido e seguro no caso de futuras emerxencias, minimizando o risco de propagación forestal cara aos núcleos habitados".

Una excavadora realizando los primeros movimientos de tierras Concello de Ponteceso

El mandatario explicó que los trabajos consisten en la reconstrucción, mejora y habilitación de redes de drenaje y capas de rodadura en un total de 2,92 kilómetros de pistas distribuidas en tres zonas diferentes. Por una parte, en la zona de Corme Aldea, se reconstruirán dos tramos clave que suman 1.900 metros de pistas en la parte alta del monte, cruciales para dar servicio también al entorno del parque eólico.

En Corme Aldea, se llevarán a cabo, además, reparaciones puntuales de mantenimiento en cinco puntos críticos de la parroquia de San Adrián de Corme que suman otros 350 metros. Finalmente, en O Couto, parroquia de San Tirso de Cospindo, se ejecutará una actuación integral a lo largo de más de un kilómetro de longitud, en un camino afectado que discurre bajo una línea eléctrica de alta tensión, esencial para el abastecimiento de agua de varias aldeas próximas.

Durante la visita de este miércoles, Mato Martínez quiso agradecer el xefe del Servizo de Prevención de Incendios da Coruña, Guillermo Acebal, su implicación "nun proxecto tan importante para Ponteceso". Destacó asimismo "a xenerosidade dos propietarios" por permitir actuar sobre sus terrenos, que lindan o forman parte del trazado de las pistas de Corme y O Couto. Esta implicación colectiva, continúo diciendo, "permitirá agora a Seaga avanzar cos movementos de terras e o despregue de maquinaria-bulldózer e retroescavadoras- cumprindo estritamente co programa de silvicultura preventiva e restauración acordado".