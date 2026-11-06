Ponteceso amplia la red de abastecimiento de agua dando servicio a Ourada, en Cores

Los trabajos acaban de empezar y son ejecutados por la empresa Espina&Delfín Concello de Ponteceso

El Concello de Ponteceso continúa avanzando en la ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua con el inicio de una nueva actuación en Ourada, núcleo de la parroquia de Cores. Los trabajos dan continuidad a los realizados recientemente en Riotorto, dentro de la planificación municipal para ampliar progresivamente la red de abastecimiento y facilitar que cada vez más aldeas de Ponteceso puedan disponer de este servicio esencial.

El alcalde, José Manuel Mato, destaca la importancia de continuar llevando los servicios básicos a las parroquias y a los núcleos rurales, avanzando en la mejora de las infraestructuras municipales y en la igualdad de oportunidades para todos los vecinos, independientemente del lugar en el que residan.

La intervención fue adjudicada a la empresa Espina&Delfín, cuentan con un presupuesto de 48.107,07 euros y un plazo de ejecución de un mes.