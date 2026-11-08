José Manuel Mato: "El plan para frenar las inundaciones es el logro más importante de este mandato"

José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso Mar Casal

José Manuel Mato Martínez está al frente del Concello de Ponteceso desde las elecciones municipales de mayo de 2023, que supusieron su entrada en el mundo de la política local de la mano del Partido Popular.

Gobierna en coalición con el Partido Galego, pese a lo cual no tiene mayoría en la corporación. Su elección fue posible gracias al apoyo de Adiante por Ponteceso (AxP), grupo que rehusó entrar en un gobierno que pasó a regir un Concello que venía de cuatro años de lo más convulsos.

¿Dada su condición de político novato y el clima de división que había en la corporación, cómo fue ese aterrizaje al frente del Concello?

Uno de los primeros objetivos que nos propusimos fue conseguir que Ponteceso solo fuese noticia por cosas positivas y no por lo contrario, como ocurría hasta entonces. Convenimos así en ir con la verdad por delante y en que solo anunciaríamos algo de interés para los vecinos cuando tuviésemos todo bien atado, además de comprometernos a resolver de puertas para dentro las posibles discrepancias.

¿El hecho de no tener mayoría dificultó mucho la labor de gobierno?

Ese circunstancia me obligó a pensar que había más ideas a tener en cuenta que las nuestras. Tengo mucho que agradecer a Juan Ramón Torrado y a Raquel Fondo, del Partido Galego, por su día a día y por la capacidad de hacer pequeñas cesiones que todos tuvimos desde el primer momento. La verdad es que fue muy fácil llegar a acuerdos con ellos porque son personas humildes que ponen el proyecto por delante antes que a ellos mismos. En cuanto a Roberto Andrade, de AxP, es una persona razonable que me encantó conocer y me sorprendió para bien. En algunas cosas discrepamos y tenemos puntos de vista distintos, pero siempre que tuvimos que sentarnos todo fue bien y también le estoy muy agradecido. El no tener mayoría también me ayudó a mejorar algunas cosas a nivel personal. En el Concello prima la labor más de equipo, algo que ahora he aprendido a trasladar también al ámbito de mi empresa.

¿Cómo era la situación económica del Concello cuando llegó?

Bastante complicada. Había un remanente de 2 millones y pico de euros y una deuda viva latente– entre facturas, préstamos y el PAI de la Diputación– de 4 millones y pico de euros. Decidimos centrarnos en tres puntos para corregir el desfase existente: la deuda con los proveedores, la deuda bancaria y el PAI.

"Cuando entramos en el Concello el promedio de pago a proveedores era de 280 días y ahora cobran en menos de 15"

¿Qué ha cambiado a día de hoy en ese mismo apartado económico?

La evolución ha sido importante. Cuando entramos el promedio de pago a proveedores era de 280 días y ahora cobran en menos de 15 días. A día de hoy tampoco hay deuda con proveedores ni debemos nada a los bancos. La única deuda que nos queda es el PAI y también queremos liquidarlo. La clave de todo está en el gran trabajo de Intervención y Tesorería. La interventora concretamente, nos enseñó muchísimo a todos y yo le agradezco su implicación y la gran paciencia que tuvo conmigo.

¿Qué logros destacaría a nivel de infraestructuras y servicios?

En este apartado también tenemos mucho que agradecer a los gobiernos de otros concellos del entorno a los que pedimos ayuda para aprender de ellos, sobre todo del alcalde de Coristanco, al que nunca le estaré lo suficientemente agradecido. A nivel de realizaciones concretas, creo que el mayor logro es el proyecto para combatir las inundaciones, tanto por la inversión (12 millones) como por lo que va a suponer para Ponteceso. Después están los accesos al puerto de Corme y la potenciación del Roncudo, sin olvidar las sendas peatonales y los aparcamientos. En materia de abastecimientos de agua actuamos en lugares como Langueirón, Pazos, Guxín, Bardallo, Ourada, etcétera y aspiramos, si los vecinos nos renuevan la confianza, a seguir ampliando la red para que no quede nadie sin agua.

"En el área de servicios sociales contamos con cuatro Casas do Maior y tenemos un acuerdo para construir una residencia de mayores que ofertará 140 plazas y 50 puestos de trabajo"

El esfuerzo realizado en servicios sociales también fue importante...

Sí. Tenemos cuatro Casas do Maior, algo impensable hace poco y para lo que fue fundamental el trabajo de Marisé Álvarez, responsable del área. Ella también contribuyó al acuerdo entre Xunta, Concello y empresarios que va a permitir contar, esperamos que cuanto antes, con una residencia de mayores en Ponteceso de unas 140 plazas y que creará alrededor de 50 empleos.

¿Qué destaca en lo tocante a apoyo a los sectores productivos?

Que es algo a lo que también le dedicamos muchísimas horas. Al comercio en concreto lo apoyamos con campañas de promoción y con la implantación de la zona azul, que queremos ampliar a más calles.

¿Tiene ya decidido si se presentará a la reelección?

El tema está hablado con mi mujer,- la primera persona a la que siempre pido consejo-, con el resto de la familia, con mis compañeros y con la gente que estuvo a mi lado estos tres años. Entre todos decidimos que lo vamos a intentar otra vez. Pese a todo, reconozco que en algún momento generé ciertas dudas entre los míos porque el compatibilizar dedicación al Concello y a mi empresa, a veces me generaba un cierto caos. Poco a poco creo que aprendí a gestionar mejor mi tiempo y por eso vamos a intentar que los vecinos nos renueven su confianza.