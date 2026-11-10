El BNG pide frenar la pavimentación de la senda a la playa A Barra en Ponteceso

El trazado de la senda hasta la playa de A Barra que quiere pavimentar el Concello de Ponteceso BNG

El BNG de Ponteceso solicitó a la Xunta que no autorice, en su configuración actual, el proyecto municipal para acondicionar el camino que conduce desde Currás hasta la playa de A Barra, pasando por el observatorio de aves del estuario del Anllóns. La formación nacionalista está presentando alegaciones contra una intervención que contempla pavimentar 1.100 metros de recorrido en un entorno incluido en la Red Natura 2000 y que, según denuncia, no cuenta con estudios ambientales suficientes para evaluar sus posibles consecuencias sobre el espacio protegido.

La actuación forma parte del proyecto de la senda peatonal de y acondicionamiento ambiental del esteiro do Anllóns y de la enseada da Insua, dividido en dos fases. La primera comprende 625 metros y tiene un presupuesto de 104.318 euros, mientras que la segunda abarca otros 475 metros, con una inversión prevista de 74.008 euros. En conjunto, las obras supondrían un desembolso de 178.327 euros.

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Según la documentación examinada por el BNG, el Concello pretende pavimentar el trazado con hormigón de baja resistencia, denominado en el proyecto “formigón pobre”, y establecer una anchura de 2,50 metros a lo largo de todo el recorrido. Los nacionalistas cuestionan la necesidad de esta transformación porque, aseguran, el camino actual resulta transitable durante la mayor parte del año y presenta tramos más estrechos que la plataforma proyectada.

La formación considera que la intervención excede una simple reparación o limpieza de la senda y supondría modificar las características de un espacio cuyo atractivo reside precisamente en su estado natural. Además, advierte de que el entorno del estuario del Anllóns y la playa de A Barra tiene especial relevancia para las aves y forma parte de una zona de especial protección integrada en la Red Natura 2000.

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Una de las principales objeciones se refiere a la documentación ambiental. El BNG sostiene que entre los documentos sometidos a información pública no figura ningún estudio específico sobre el impacto de las obras ni sobre su afección a los valores naturales protegidos. Por ello, reclama que las dos fases se evalúen conjuntamente antes de adoptar una decisión sobre su autorización.

“A ambición de conseguir subvencións e investimentos externos para Ponteceso non pode supoñer estragar a biodiversidade e saltar a protección dunha zona tan sensible como esta, desde o BNG non apoiaremos investimentos a calquera custo”, advierte la formación.

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Las alegaciones también solicitan aclaraciones sobre el alcance de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la justificación de los rellenos y sistemas de drenaje previstos y la necesidad de instalar mobiliario urbano a lo largo de la senda. Los nacionalistas consideran que estas actuaciones deben analizarse desde el punto de vista ambiental antes de permitir su ejecución.

Otro de los argumentos cuestionados es la mejora de la accesibilidad. El BNG sostiene que el proyecto no incorpora un estudio suficientemente detallado que identifique los puntos concretos del recorrido donde sería necesario intervenir para facilitar el tránsito. A su juicio, la accesibilidad no debe utilizarse como una justificación genérica para pavimentar todo el camino sin analizar previamente otras alternativas.

“Non se pode confundir mellorar un camiño con transformar innecesariamente un espazo natural protexido”, señala la formación, que insiste en que no se opone al mantenimiento de la senda ni a su utilización peatonal, sino al alcance de las obras planteadas.