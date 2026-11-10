Ponteceso renueva el drenaje y las aceras del polígono de A Tella

La visita a las obras dell polígono de Tella, de Ponteceso, este martes Xunta

El polígono empresarial de A Tella, en Ponteceso, completó las obras de mejora de sus infraestructuras viarias, con una inversión de 114.000 euros destinada a renovar la red de recogida de aguas pluviales, reparar aceras y acondicionar distintos tramos de la calzada y las zonas de aparcamiento. La actuación, ejecutada en colaboración con el Concello, contó con una aportación de más de 91.000 euros de la Xunta de Galicia.

Los trabajos se desarrollaron en el margen derecho de la carretera AC-419 y permitieron renovar 722 metros lineales de la red de pluviales, además de reponer 175 metros de bordillos y aceras. La intervención buscaba solucionar los desperfectos existentes en unas instalaciones que soportan habitualmente el tránsito de vehículos pesados vinculados a la actividad de las empresas del parque.

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Una de las principales actuaciones se centró en el sistema de drenaje, que presentaba elementos deteriorados y deficiencias que podían afectar a la seguridad de vehículos y peatones. Para corregir estos problemas se instaló un nuevo colector subterráneo de 315 milímetros de diámetro y se habilitaron nuevos sumideros para facilitar la evacuación del agua de lluvia. También se renovaron las canaletas de hormigón, los pozos de registro y las conexiones de las bajantes de los edificios a la red.

Las obras incluyeron la reparación de las aceras que presentaban daños por el paso frecuente de vehículos de gran tonelaje para acceder a las naves. En estos puntos se ejecutó un pavimento continuo de hormigón armado de 15 centímetros de espesor, mientras que en las zonas deterioradas de la calzada y los aparcamientos se sustituyó el firme existente por otro de 20 centímetros, preparado para soportar tráfico pesado.

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La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este martes el parque empresarial acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y el director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez. Durante el recorrido comprobaron el resultado de las actuaciones, que también permitieron corregir desniveles, deformaciones y roturas superficiales del pavimento.

La intervención forma parte de la convocatoria autonómica de ayudas de 2026 para la mejora de los parques empresariales, dotada con 3,5 millones de euros en toda Galicia. En la provincia de A Coruña se concedieron 22 ayudas en 18 municipios, que benefician a 19 parques empresariales, por un importe conjunto próximo a 1,3 millones.

En la Costa da Morte, además de la actuación de Ponteceso, la Xunta aprobó una subvención de casi 40.000 euros para renovar infraestructuras viarias en el polígono de Bértoa, en Carballo. Entre ambos proyectos, las aportaciones autonómicas a la comarca superan los 130.000 euros.