Apin pide que la Xunta no autorice ninguna concesión de explotación minera en la cuenca del Anllóns

Fátima Rodríguez, del BNG, y José Manuel Pose Verdes, de Apin, en un pleno EC

La Agrupación Pondaliana Independiente (Apin) considera que el Concello de Ponteceso debe actuar con "rigor preventivo" para garantizar la salubridad de las aguas del río Anllóns tras el reciente anuncio de reactivación de los concursos públicos de derechos mineros caducados.

Por ello, la formación llevará al pleno ordinario del próximo martes una moción pidiendo que se proteja el río y su estuario ante la anunciada reapertura de derechos extractivos en su cuenca.

El representante de la formación, José Manuel Pose Verdes, recuerda que el Anllóns y su estuario constituyen uno de los ecosistemas fluviales y marisqueros de mayor valor ambiental, paisajístico y socieconómico de Ponteceso y del conjunto de Bergantiños, integrado en la Red Natura 2000 y catalogado como zona de especial protección de la aves y de los valores naturales.

Incide también en que. históricamente, las explotaciones mineras que hubo aguas arriba del curso fluvial, dejaron balsas de lodos y detritos sin restaurar de forma adecuada, por lo que diversos estudios han advertido sobre la presencia de metales pesados y arsénico en los sedimentos del lecho fluvial, "así como do risco de drenaxes ácidas e arrastres cara ao esteiro en episodios de fortes chuvias".

A fin de contrarrestar el riesgo que para la población y el medio supone la reactivación de los derechos mineros caducados en la comarca, Apin propone al pleno de la corporación la adopción de una serie de acuerdos.

En primer lugar, instar al Gobierno pontecesano y a Augas de Galicia a inspeccionar los márgenes del Anllóns y sus afluentes al paso por el municipio a fin de detectar posibles depósitos, arrastres o vertidos de detritos o estériles mineros.

En segundo lugar plantea solicitar a la Consellería de Medio Ambiente y a Augas de Galicia la realización de análisis periódicos de metales pesados y arsénico tanto en aguas superficiales como en los sedimentos del tramo bajo y del estuario del Anllóns, además de hacer públicos los resultados.

Por último, Pose Verdes propone exigir a la Xunta que no autorice ningún permiso de investigación ni otorgue concesión alguna de explotación minera en la cuenca del Anllóns por cuanto la mayor parte de la población de Ponteceso como del resto de municipios de la comarca se abastecen del agua de dicho río.