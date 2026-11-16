Foto de familia de alumnos y profesores del CEIP Otero Pedrayo que visitaron el Melga Melga

Este lunes un nutrida representación de escolares y docentes, un total de 69 personas, del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, visitaron el Museo Etnólico de Galicia (Melga), en Ponteceso.

Los escolares de entre 8 y 9 años y que cursan cuarto de Educación Primaria, recorrieron el museo por espacio de tres horas, con un pequeño descanso entremedias para recuperar fuerzas. Ricardo Pérez y Verdes, gerentes de la Fundación que se encarga del Melga, les motivó con sus explicaciones, a la vez que pudieron practicar con distintos juegos seleccionados. Aunque lo intentaron, no lograron batir ninguna de las marcas ya establecidas.

El campeón de la visita fue Pablo Fandiño, un escolar de 9 años que se llevó un suculento regalo que incluía una colección de peonzas, trompos, perinolas y perindolas, premio que la dirección del museo tiene por costumbre entregar a los más diestros de sus visitantes.

La visita también sirvió para celebrar la fiesta de cumple de un par de alumnos Melga

Para otros dos alumnos, Julia Guillín y Theo Suarez, la visita también resultó muy especial por cuanto se aprovechó para cantarles el 'cumpleaños feliz' y para degustar la tradicional tarta de aniversario.

Este miércoles 18 hay programada una nueva visita de escolares del CEIP Otero Pedrayo al Melga de Ponteceso.