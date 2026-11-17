Cartel anunciador del evento AC Campo do Río

La Asociación Cultural Campo do Río de la localidad pontecesana de Anllóns ya ha puesto a la venta las entradas para todas aquellas personas que deseen acudir al Gran Cocido de Santa Lucía que se celebrará en la localidad el sábado día 12 de diciembre.

El escenario será el Campo da Escolas, en donde se instalará una gran carpa con calefacción para combatir el frío propio de esas fechas. A ello ayudará también un menú a base de cocido, pan, vino, postre y café, todo ello al precio de 30 euros por persona. Los niños de menos de hasta 12 años entrarán gratis y los de 13 o más pagarán 15 euros.

Las personas interesadas pueden contactar con cualquier miembro de la directiva de la asociación o llamar a los teléfonos 673 573 454 o 681 060 157. El 9 de diciembre es el último día para retirar los tickets.