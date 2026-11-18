Los escolares del colegio de A Laracha posando durante la visita al Melga Melga

Más de 60 alumnos de 8 años del colegio Ramón Otero Pedrayo de A Laracha, acompañados por cuatro profesores, visitaron este miércoles el Melga de Ponteceso, en donde el pasado lunes ya estuvo otro grupo de 70 alumnos y alumnas del mismo colegio larachés.

En este ocasión los niños y niñas que participaron en la visita guiada estaban acompañados por los profesores Adrián Martínez, Alba Ramudo, Marta Rodríguez y Martín Nogueira. Para el recorrido por las instalaciones del museo se formaron dos grupos, uno atendido por la guía Vanessa Casais y, el otro, por el propio director del Melga, Ricardo Pérez y Verdes, que fue el encargado de darles una visión general de los juegos y deportes tradicionales más representativos del mundo, de España y de Galicia.

Los alumnos practicando algunos juegos Melga

La visita se prolongó por espacio aproximado de tres horas, tiempo que los visitantes también aprovecharon para practicar distintos juegos e intentar batir algunas marcas, cosa que no lograron. Al final, el premio al más intrépido fue para Óliver Rodríguez, al que le correspondió una colección de peonzas, perinolas, un tres en raya y un pin del museo.

Entre los alumnos había representación de diversas nacionalidades, caso de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú, México, Ecuador, China, Corea, etcétera. Todos ellos preguntaron por sus juegos nacionales y los responsables del museo se encargaron de satisfacer su curiosidad.