Fátima Rodríguez, del BNG, y José Manuel Pose Verdes, de Apin, en un pleno ARCHIVO

El BNG de Ponteceso llevó al pleno del pasado martes dos mociones,una relativa a la licitación del SAF y otra en la que pedían al gobierno que renunciase a ejecutar el proyecto de la senda de A Barra por el impacto que puede ocasionar en la flora y la fauna del Estuario del Anllóns. Ninguna de ambas propuestas prosperó por lo que la representante nacionalista, Fátima Rodríguez Gonzálvez optó por reformularlas como ruegos.

En lo tocante al SAF, el BNG proponía que en la nueva licitación se incorporaran una serie de mejoras en las condiciones de las trabajadoras, derivadas de la necesaria actualización de su convenio, que lleva caducado desde 2010.

También se solicitaba un mayor control por parte del Gobierno municipal sobre la contrata para evitar abusos por "horas negativas".

En la segunda moción, a fin de evitar la pavimentación de la senda de A Barra que se está tramitando y que la formación nacionalista considera innecesaria "toda vez que o interese da zona reside no seu estado de conservación ao natural", el BNG planteaba que el pleno instase al ejecutivo local a desistir de la tramitación y ejecución del proyecto.

En ruegos y preguntas la portavoz nacionalista también preguntó por la campaña navideña de promoción del comercio local, por el estado de las obras de aparcamiento de la iglesia de Cores y de la pista de Gondomil, y por los discos de la zona azul, asunto en el que se produciría un rifirrafe con el alcalde, al que Fátima Rodríguez acabaría acusando de "falta de talante, malos modos e faltas de respecto reiteradas".