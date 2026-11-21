óscar Insua y Fátima Rodríguez en el instituto de Ponteceso BNG

El BNG llevará al Parlamento de Galicia las necesidades de personal y las deficiencias de las instalaciones del IES Eduardo Pondal de Ponteceso. El diputado nacionalista Óscar Insua ha presentado una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta el refuerzo del personal del centro educativo.

La principal reivindicación se centra en el incremento de la plantilla docente, que los nacionalistas consideran insuficiente para atender las necesidades actuales del instituto. Insua sostiene que la reducción de la jornada lectiva del profesorado, la ampliación de la oferta educativa y la falta de docentes en determinadas especialidades hacen necesario incorporar nuevos profesionales (tres más) y adecuar los recursos al número de estudiantes matriculados.

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Entre las medidas solicitadas figura el desdoblamiento del grupo de primero de ESO, con el objetivo de reducir el número de alumnos por aula y facilitar una atención más individualizada. El BNG reclama igualmente que se garanticen los recursos especializados necesarios para atender a la diversidad del alumnado.

La Formación Profesional constituye otro de los asuntos que el diputado ha trasladado a la Cámara autonómica. En este ámbito, pide reforzar el personal de apoyo en los talleres, mejorar los recursos destinados a la coordinación de la FP Dual y garantizar la continuidad del ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

Las reclamaciones no se limitan al profesorado. Insua también exige que la Xunta acometa la reparación de la cubierta del salón de actos y concluya cuanto antes las obras del taller de automoción, procurando que los trabajos no interfieran en el desarrollo de la actividad educativa. Según el BNG, las carencias de personal y las deficiencias materiales están condicionando el funcionamiento del instituto y su capacidad para ofrecer una enseñanza adaptada a las necesidades del alumnado.

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El diputado nacionalista ha criticado la política educativa de la Xunta y ha anunciado que exigirá explicaciones en el Parlamento por la situación del centro. “A Consellería do PP terá que darnos explicacións no Parlamento galego destes recortes no profesorado en Ponteceso”, manifestó Insua, quien considera que las necesidades del Eduardo Pondal reflejan un problema más amplio de recursos educativos en la comarca.

Por su parte, la portavoz municipal del BNG y candidata a la alcaldía de Ponteceso, Fátima Rodríguez, también cuestionó la actuación del Gobierno gallego. A su juicio, “a falta de recursos adicados pola Xunta ao ensino público en xeral, e ao IES de Ponteceso en particular, pon de manifesto o reiterado abandono das necesidades básicas da sociedade mentres se dá prioridade a investimentos moito máis vistosos pero de dubidosa utilidade social”.

Rodríguez extendió sus críticas al gobierno municipal, al que acusa de mantener una actitud de conformidad ante la Xunta en lugar de exigir soluciones para el instituto.