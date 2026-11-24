La Coral Brisas do Mar en el festival de Pontedeume Cedida

Brisas do Mar de Corme fue una de las tres formaciones corales que el pasado fin de semana participó en el Festival de Santa Icía que se celebra en Pontedeume. Allí compartió protagonismo con la agrupación anfitriona, la Coral Polifónica Eumesa, y con la Coral Costumes de Bergondo. Juntas hicieron vibrar a los espectadores que abarrotaban la iglesia de Santiago de Pontedeume.

Las tres corales participantes interpretaron conocidas cantigas populares gallegas como 'A Barca de ouro', 'O sancristán de Coimbra', 'Pandeirada de Vilariño'. También se atrevieron con las habaneras 'A vella chalana', del cormelán Xesús Méndez Torrado, y 'Habaneira da sáude', además de interpretar la adaptación de la cantiga 'Yesterday' de The Beatles.