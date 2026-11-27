A uno de los furtivos se le incautó el percebe, algo menos de un kilo, y las herramientas empleadas Cedida

La Garda Rural que se encarga de vigilar la costa bergantiñana identificó y les levantó acta para sanción a dos personas que fueron sorprendidas faenando de manera irregular al carecer del correspondiente permiso.

La primera incidencia se registró el jueves en la Illa da Estrela de Corme, en donde observaron a una persona que estaba recogiendo erizos careciendo de la oportuna autorización, como pudieron comprobar más tarde.

Cuando el furtivo trataba de abandonar la zona, lo interceptaron y acabaron incautándole los 3,29 kilos de marisco que había capturado y que fue arrojado al mar, además de tramitar la correspondiente propuesta de sanción para el infractor.

El segundo caso tuvo lugar sobre las 11.00 horas de este viernes en las pedras de Os Pinchóns, en la zona de Santa María. En ese lugar un hombre estaba arrancando percebe de las rocas, por lo que también fue interceptado cuando trataba de abandonar el lugar. Además de decomisarle el marisco, apenas un kilo, se le intervinieron también los utensilios utilizados, un cicel y una espátula. También fue propuesto para sanción al carecer de autorización.