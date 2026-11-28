Además de acondicionar el sistema viario, se mejoraron los accesos a las naves Concello de Ponteceso

El Concello de Ponteceso informa de que han llegado a su fin los trabajos de mejora que se venían acometiendo en el polígono de Tella con el fin de ofrecer mejores servicios e infraestructuras a las empresas allí instaladas y favorecer su competitividad.

Las actuaciones consistieron en la renovación del sistema de recogida de pluviales y en el acondicionamiento del callejero y de los accesos a las naves, trabajos financiados con una aportación de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial por valor de 91.375 euros.

El alcalde, José Manuel Mato, recuerda que esta colaboración fue fruto de las reuniones mantenidas con la Consellería de Industria para analizar la situación del polígono pontedesano y conocer las distintas líneas de ayudas destinadas a la mejora de los parques empresariales. “O Concello mantén entre as súas prioridades a potenciación deste espazo industrial, mellorar as condicións das empresas que xa desenvolven aquí a súa actividade e, ao mesmo tempo, facer do polígono un lugar máis atractivo para a implantación de novas iniciativas que contribúan a fortalecer o noso tecido produtivo”, señaló el regidor.

La intervención que acaba de ejecutarse se suma a la mejora de la infraestructura eléctrica en curso, que se encuentra en una fase muy avanzada y que también contribuirá a la modernización de la infraestructuras del polígono de Tella.