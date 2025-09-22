El gobierno carballés aprueba el expediente de expropiación para actuar en el yacimiento arqueológico da Pedra Moura

El alcalde carballés, Evencio Ferrero, y el edil Lois Lamas, en Pedra MouraCedida

La Xunta de Goberno Local de Carballo aprobó este lunes el proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los terrenos necesarios para actuar en el yacimiento arqueológico de Pedra Moura de Aldemunde, incluido en el Parque do Megalitismo da Costa da Morte. El proyecto afecta a cinco propiedades de suelo rústico de protección del patrimonio y agropecuaria, con una superficie total de 7.241 metros cuadrados y una valoración de 27.675,10 euros.

Tras la aprobación inicial del expediente, el Concello procederá a la notificación individual a las personas interesadas para que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.

El Parque do Megalitismo da Costa da Morte, impulsado por la Diputación, incluye yacimientos de varios concellos. El dolmen d Pedra Moura es uno de los más grandes de Galicia, datado entre el 3500 y 2700 antes de Cristo, del que hoy en día solo se conservan cinco de las siete losas que tenía en su origen.