Carballo

La Diputación inicia las obras de renovación del firme de la carretera de Carballo a Razo

Rosa Balsa Silveira
22/09/2025 17:30
Trabajos de mejora en la carretera que une Carballo y Razo
Trabajos de mejora en la carretera que une Carballo y RazoCedida

La Diputación tiene en marcha las obras de mejora integral del firme de la carretera provincial DP-1902, que une Carballo y Razo. Los trabajos cuentan con una inversión total de 376.984,08 euros y afectan a un tramo de 6,6 kilómetros, comprendido entre los puntos kilométricos 2+450 y 9+000. Mientras duren los trabajos, la circulación será alternativa por uno de los dos carriles, regulada con semáforos.

La intervención consistirá en la limpieza de cunetas a lo largo del trazado, con el objetivo de mejorar el drenaje de la vía y evitar el deterioro prematuro. Asimismo, se llevarán a cabo el fresado y la reposición puntual del firme en las zonas donde se detectaron hundimientos y degradaciones. El firme se cubrirá con una capa de mezcla bituminosa caliente con un espesor de seis centímetros, que le proporcionará una superficie uniforme, segura y adaptada al tráfico rodado, especialmente el pesado. También se ejecutará el recrecido de las tapas de registro para adaptarlas a la nueva rasante y evitar desniveles que puedan afectar a la conducción. La mejora se completará con la renovación de la señalización horizontal y se sustituirá o repondrá la barrera de seguridad en los márgenes del vial.

