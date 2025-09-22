La Xunta aprueba el plan de ordenación del polígono carballés para iniciar su ampliación en 2027

Vista del polígono industrial de BértoaEC

El Consello da Xunta aprobó este lunes el plan de ordenación del polígono industrial de Bértoa (Carballo) con el objetivo de poder iniciar en 2027 las obras de ampliación y que sean una realidad en 2028. Esta tercera fase de ampliación contará con una inversión de más de 28 millones de euros y sumará 629.587 metros cuadrados a la superficie total de 1,2 millones que tiene actualmente el parque empresarial –un 51% de incremento– y que ya está agotada.

El Gobierno gallego aprobó así de manera definitiva el Peose (Plan estructurante de suelo empresarial), en una actuación promovida por Xestur en el marco del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia (Psoaeg). La Xunta señala que ya está trabajando en el proyecto de urbanización de la ampliación con la previsión de comenzar su tramitación en el último trimestre de 2025. “Se trata de agilizar al máximo todos los trámites y adaptar todo lo posible el desarrollo del suelo a las necesidades reales que tiene el tejido productivo”, explican desde la Xunta.

El objetivo es que la ampliación sea una realidad en 2028, según anunciaba la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en un encuentro de trabajo con la comunidad de propietarios del parque industrial el pasado mes de julio. “Esta é unha comarca moi industrial, con moitísimo desenvolvemento económico e, polo tanto, para a Xunta é prioritario continuar coa tramitación para finalizar a ampliación do polígono de Bértoa”, señalaba entonces.

La ampliación del parque empresarial es una vieja demanda del Concello y de los empresarios ante el agotamiento del suelo. De hecho, Xestur formalizó a principios de este año la venta de las dos últimas parcelas de promoción pública que quedaban, lo que impide que puedan asentarse nuevas empresas.

Pero la ampliación del polígono es algo que no solo esperan nuevas empresas, sino también firmas ya instaladas que han expresado su interés con hacerse con parcelas de la tercera fase.