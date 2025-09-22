Mi cuenta

Carballo

Mucha fiesta en Santa Eufemia de Bértoa durante el fin de semana

La última jornada incluyó una pulpada 

Redacción
22/09/2025 09:51
Gran ambiente en las fiestas este domingoRaúl López Molina

La parroquia carballesa de Bértoa despidió este domingo las fiestas de Santa Eufemia tras un intenso fin de semana de celebraciones. Uno de los momentos especiales fue la II Pulpada de Bértoa, que tuvo lugar bajo carpa en el campo de la fiesta, donde reunió a 130 comensales y que organizó la asociación de vecinos. En cuanto al resto de la celebración, organizada por la comisión de fiestas, incluyó una sesión vermú con Martín Carrión y disco Impacto y una verbena con grupo Elebé 2.0, Disco Impacto y el DJ David Bermúdez.

