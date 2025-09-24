Abre el primer tramo de la vía que enlazará el parque industrial con la carretera de Razo

Apertura del primer tramo del nuevo vialRosa Balsa

El Concello de Carballo abrióeste miércoles al tráfico el primer tramo de la vía que enlazará el polígono de Bértoa con la carretera de Razo. Este tramo va desde la rotonda del polígono hasta la avenida dos Abetos e incluye el acondicionamiento de la calle Médico Justo Martínez.

Se trata de la primera de las cuatro fases del proyecto, mientras se avanza en la tramitación de las restantes. El alcalde, Evencio Ferrero, fue el primero en realizar el recorrido por el nuevo vial, que se integra en el itinerario alternativo a la comarcal AC-552. El regidor estuvo acompañado en el acto inaugural por los concejales de Obras, Luis Lamas; Juan Seoane, de Planificación Urbana; y Miguel Vales, de Servizos; así como por el gerente del polígono, Pablo Rodríguez, y agentes de la Policía Local.

Este primer tramo consta de 800 metros de largo y casi catorce de ancho. Cuenta con dos carriles de circulación de 3,20 metros de ancho; arcenes de 1,20 metros, cunetas de un metro y una senda mixta para ciclistas y peatones en el margen derecho. También se instaló la iluminación y se han plantado 35 árboles. La actuación fue ejecutada por la empresa Vázquez y Reino.

Por el momento, la carretera está limitada a vehículos de hasta 5,5 toneladas de peso. Con respecto a las fases restantes para concluir el vial, que tendrá salida hacia la avenida de Razo, están en diferentes etapas. En cuanto a la fase 1B, la semana pasada se realizó el pago de las expropiaciones de los bienes afectados. Este sistema también se utilizará para obtener el suelo necesario para la fase 1C, cuyo expediente está previsto iniciar este mismo año. Para la apertura de la fase 1D, el Concello ya tiene firmado un convenio con la propiedad de la parcela denominada Chousa do Muíño da Pintura, para la cesión de los 3.604 metros cuadrados de terreno. Por último, el suelo necesario para desarrollar la fase 1E ya es de propiedad municipal. Esta última fase es la más próxima a la avenida de Razo, hacia donde tendrá salida el nuevo vial una vez finalizado del todo.