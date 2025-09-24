Denuncian una agresión al personal del centro de salud

Centro de salud de CarballoEC

La Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña-Cee ha denunciado una agresión en el centro de salud de Carballo, sobre la que hubo una reclamación, ha confirmado la gerencia.

"Hubo una reclamación realizada por los cauces internos y será respondida por esos mismos cauces internos", han señaladoen relación a este caso.

Sobre lo sucedido, la Junta de Personal explica que "un error informático en el sistema de devolución de llamadas provocó que un usuario acudiese al centro y acabase agrediendo a las profesionales de servicios generales", situadas en la entrada de la instalación.

"Este nuevo suceso se suma a la preocupante escalada de agresiones que venimos denunciando reiteradamente y que muestra la falta de protección de los y las profesionales", sostiene en un comunicado en el que denuncia "ausencia de personal de seguridad en los centros" lo que, añade, "deja a trabajadoras y trabajadores en situación de inseguridad constante".

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha condenado la nueva agresión, "hecho que vuelve a poner de manifiesto la falta de suficientes medidas de seguridad en este servicio público esencial".

"En USO, llevamos tiempo advirtiendo sobre la creciente inseguridad que sufren los profesionales sanitarios, los miembros de los equipos de seguridad, los pacientes y los usuarios y denunciamos que las medidas actuales son claramente insuficientes", apostilla.