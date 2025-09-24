Detenido un vecino de Carballo por un violento robo a un anciano en su domicilio de Sofán

Cuartel de la Guardia Civil en CarballoEC

Agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de A Coruña han detenido a un vecino de Carballo, de 53 años, como presunto coautor de un delito de robo con violencia en la parroquia de San Salvador de Sofán.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo, cuando un hombre de 75 años fue asaltado en su vivienda por cuatro individuos, uno de ellos armado, tras abrir la puerta de su domicilio tras una llamada. Según ha informado la Guardia Civil, la víctima fue reducida violentamente, atada de pies y manos con bridas y amordazada con cinta adhesiva, quedando inmovilizada en el suelo de la cocina durante cerca de una hora.

Durante ese tiempo, uno de los asaltantes permaneció vigilando al anciano mientras los otros tres registraban las distintas estancias del domicilio, sustrayendo dinero en efectivo y diversas joyas. Antes de huir, los agresores se llevaron también el teléfono móvil de la víctima para dificultar la solicitud de auxilio.

A pesar del estado en el que quedó tras el asalto, la víctima logró liberarse por sus propios medios y pedir ayuda a un familiar que residía cerca.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió la identificación del vehículo utilizado por los autores del asalto y la detención de uno de ellos, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Carballo. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los otros tres presuntos implicados en el violento robo y lograr el esclarecimiento total de los hechos.