La Xunta empieza a trabajar con todos los interesados en instalarse en el polígono de Bértoa

La conselleira de Industria, durante la reunión con los empresarios del polígono de BértoaEFE / Cabalar

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este miércoles que la Xunta comienza a trabajar ya con todos los interesados en instalarse en el polígono carballés de Bértoa para conocer sus necesidades. Así lo indicó en una reunión que mantuvo con los empresarios en el parque carballés, con quienes abordó la aprobación esta misma semana en Consello da Xunta del plan de ordenación del polígono para llevar a cabo la ampliación.

El objetivo es que las obras puedan comenzar a principios de 2027 y estar listas en 2028. Se trata de incrementar la superficie del polígono de Bértoa en 629.587 metros cuadrados –más del 50%– con una inversión que asciende a 28 millones de euros. De este modo, los 1,2 millones de metros cuadrados actuales pasarán a rondar los 1,83 millones.

El Consello da Xunta aprobó el pasado lunes el Peose (Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial), el instrumento para que sea una realidad la urbanización y las obras del polígono. Tras este paso, comienza ahora la fase de expropiación de los terrenos y de elaboración del proyecto de urbanización, cuya tramitación comenzará en el último trimestre de este año.

“Podemos comezar a traballar con todos os interesados, os empresarios de Carballo e aqueles que queiran investir aquí, en coñecer cales son as superficies e as necesidades que van ter nas dúas zonas onde se vai ampliar o actual polígono”, señaló la conselleira. De este modo, Lorenzana afirmó que “a principios de 2027 comezaremos as obras para que, a continuación, poidan empezar a instalarse as novas industrias”.

La ampliación del parque industrial carballés es una antigua demanda tanto del sector empresarial como del Concello. Actualmente no puede acoger más empresas, ya que el suelo está agotado. De hecho, Xestur formalizó a principios de este año la venta de las dos últimas parcelas de promoción pública que quedaban.