Un espectáculo familiar con sello local abre el FIOT este sábado

Presentación del espectáculo ‘Berenguela na gaiola’, que se estrena el sábadoVanessa Rábade

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo comienza con estrenos absolutos y un espectáculo con sello local, ‘Berenguela na gaiola’, que fue presentado este miércoles. La compañía carballesa Galeatro se alió con Xarope Tulú para esta coproducción del festival, el Centro Dramático Galego (CDG) y la Casa Museo Manuel María.

La propuesta fue la ganadora de la cuarta edición del premio Manuel María, de Proxectos Teatrais, con la dramaturgia y dirección de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática. La función se estrenará el sábado en el Pazo da Cultura (18.30 horas), aunque el viernes ya habrá un adelanto para el alumnado de los centros escolares.

En la presentación participaron los equipos artísticos de las dos compañías; el director del festival, Alberto Sueiro; la concejala de Cultura e Festas, Maruxa Suárez; el director del CDG, Fran Núñez; y el presidente de la Fundación Manuel María, Alberte Ansede, quienes destacaron la calidad de la obra.

Para Maruxa Suárez es “unha honra” abrir el festival con la puesta de largo de la nueva creación de la compañía carballesa tan querida por el público, que celebra su décimo aniversario con otra figura grande del teatro como es Paula Carballeira. La directora de la obra, que también fue Xograresa de Outono del FIOT, indicó que a la hora de plantear el texto buscó que los niños se sintiesen identificados con lo que ocurría en la escena, con la puesta en valor de uno de los textos más representativos de Manuel María.

Desde la compañía Galeatro también se mostraron encantados de llevar a escena este espectáculo familiar, algo poco habitual en el teatro. En el mismo sentido se pronunció Alberte Ansede, subrayando que se trata de la primera vez que se premia una función familiar “vencendo prexuízos, con valentía, xa que estamos seguros de que será un grandísimo proxecto escénico”.

Alberto Sueiro, por su parte, destacó que la coproducción de la pieza se enmarca en la línea de apoyo del festival al tejido escénico gallego y el fomento de la creación teatral por parte del FIOT, al tiempo que se mostró muy satisfecho y agradecido de esta colaboración. Durante la presentación invitaron al público de todas las edades a disfrutar del FiOTiño, con una propuesta escénica familiar que descubre la magia del teatro y de la imaginación como una herramienta para cambiar el mundo.