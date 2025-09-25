Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Carballo

Espectáculos callejeros, música y humor para dar la bienvenida al FIOT en Carballo

Quico Cadaval y Celso Sanmartín presentarán el domingo 'Dous ollos de vidro'

Redacción
25/09/2025 23:35
Inauguración de la muestra ‘Xesto’, de Noelia Díaz, el miércoles
Inauguración de la muestra ‘Xesto’, de Noelia Díaz, el miércolesVane Rábade

Carballo dio la bienvenida al Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) este jueves, tras el aperitivo de la jornada anterior, con presentaciones, regueifa y la apertura de exposiciones. Ayer ya hubo la primera animación teatral callejera a golpe de clown, equilibrios y música en director, de la mano de asSircóptas. 

La animación en las calles continuará esta tarde, y por la noche, Álex Louzao llevará su “Feitizo” al café Colón y Lois Pérez estará en O Logradouro presentando “Da vara e mais da besta”. Precisamente, anoche estaba prevista la inauguración de la Rúa dos Contos con el estreno absoluto de “A xira do cuarto de século. Aventura 2012”, de Pepo Suevos en Mesón do Pulpo.

 Esta mañana alumnado de Carballo podrá ver el preestreno del espectáculo “Berenguela na gaiola”, la coproducción del festival de la compañía carballesa Galeatro y Xarope Tulú, que llegará mañana para todo el público. Quico Cadaval y Celso Sanmartín presentará el domingo “Dous ollos de vidro”. El miércoles también se inauguró la muestra “Xesto”, de Noelia Díaz, con la raíz convertida en arquitectura efímera, tejida con cartón y fibras, simulando la entrada al festival, así como la exposición ‘Zoom FIOT’. 

