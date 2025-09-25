Personal cuidador de la comarca vuelve a salir a la calle para exigir condiciones dignas

La concentración de los sanitarios, este jueves en el centro de salud de CarballoCedida

Las trabajadoras de las residencias privadas de la tercera edad, centros de día y Servizo de Axuda no Fogar (SAF) secundaron este jueves la cuarta jornada de huelga convocada por la CIG en este mes para exigir acondiciones salariales y laborales dignas. Hubo concentraciones en las Prazas do Concello de Carballo y de Vimianzo, donde reivindicaron sus derechos, con pancartas y manifiestos denunciando su precaria situación.

“Os nosos maiores non se venden”, “Menos discursos e máis recursos”, “Negociación e non explotación”, fueron algunas de las consignas coreadas en Carballo y Vimianzo durante la jornada de protesta.

Desde la CIG Servizos realizaron una valoración positiva, a pesar del abuso de los servicios mínimos, alertando de “cuadros de persoal ao límite”, sobre todo en el SAF. Por otra parte, personal sanitario se concentró delante del centro de salud de Carballo en repulsa a la agresión sufrida por una trabajadora de servicios generales y exigen protección.