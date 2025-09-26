Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Directivos del sector congresual disfrutan de naturaleza, ocio y gastronomía en Carballo

El grupo visitó la playa de Razo, el glamping Espazo Nature o la Finca Gonzaba, entre otros lugares

Natalia Serrano
26/09/2025 12:01
Fotografía grupal de la jornada de ayer en Carballo
Fotografía grupal de la jornada de ayer en CarballoCEDIDA

La comarca bergantiñana ha sido uno de los escenarios de la experiencia ‘Fam Trip’ en la que están participando doce directores de empresas de organización de grandes congresos y actos corporativos procedentes de distintos puntos de España, acompañados por la presidenta de OPC Galicia, Ana Trevisani.

Precisamente OPC Galicia es la encargada de la organización de este viaje, que cuenta con la colaboración de la Diputación bajo la marca ‘A paisaxe que sabe’ para dar a conocer el potencial de la provincia coruñesa como sede de eventos.

Tras una primera jornada en la capital gallega, el grupo pudo disfrutar ayer de otro intenso día de actividades, esta vez, en contacto con la naturaleza, y acompañados por el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira.

La agenda del miércoles comenzó con una clase de iniciación al surf en la playa carballesa de Razo, seguida de una sesión de yoga y una ruta de senderismo por el Espacio Natural Razo-Baldaio. La comida se centró en la degustación de productos típicos de la gastronomía gallega en el glamping Espazo Nature, ubicado en la zona. Ya por la tarde, los participantes se desplazaron hasta las instalaciones de La Base Motor Club para disfrutar de una experiencia de conducción deportiva, antes de poner el broche de oro a la jornada con una cena en Finca Gonzaba.

Te puede interesar

Cartel por el XII Aniversario del Melga, con las instalaciones de Ponteceso de fondo

El Melga celebra su duodécimo aniversario con una jornada de puertas abiertas
Natalia Serrano
Obras de urbanización de la nueva calle que dará servicio del CIS de Carballo

La ampliación del centro de salud de Carballo, cada vez más cerca
A. Pérez Cavolo
Presentación del programa de turismo sostenible de Carballo

El sector turístico carballés avanza hacia la sostenibilidad con el nuevo programa C4S
Redacción
El suceso se produjo frente a las costas del faro Vilán

Rescatados dos pescadores tras incendiarse su embarcación cuando faenaban en Camariñas
Redacción