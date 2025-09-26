Directivos del sector congresual disfrutan de naturaleza, ocio y gastronomía en Carballo

Fotografía grupal de la jornada de ayer en CarballoCEDIDA

La comarca bergantiñana ha sido uno de los escenarios de la experiencia ‘Fam Trip’ en la que están participando doce directores de empresas de organización de grandes congresos y actos corporativos procedentes de distintos puntos de España, acompañados por la presidenta de OPC Galicia, Ana Trevisani.

Precisamente OPC Galicia es la encargada de la organización de este viaje, que cuenta con la colaboración de la Diputación bajo la marca ‘A paisaxe que sabe’ para dar a conocer el potencial de la provincia coruñesa como sede de eventos.

Tras una primera jornada en la capital gallega, el grupo pudo disfrutar ayer de otro intenso día de actividades, esta vez, en contacto con la naturaleza, y acompañados por el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira.

La agenda del miércoles comenzó con una clase de iniciación al surf en la playa carballesa de Razo, seguida de una sesión de yoga y una ruta de senderismo por el Espacio Natural Razo-Baldaio. La comida se centró en la degustación de productos típicos de la gastronomía gallega en el glamping Espazo Nature, ubicado en la zona. Ya por la tarde, los participantes se desplazaron hasta las instalaciones de La Base Motor Club para disfrutar de una experiencia de conducción deportiva, antes de poner el broche de oro a la jornada con una cena en Finca Gonzaba.