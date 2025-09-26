El sector turístico carballés avanza hacia la sostenibilidad con el nuevo programa C4S

Presentación del programa de turismo sostenible de CarballoCedida

La concejalía de Promoción Económica e Turismo de Carballo, presentó este jueves el programa C4S-Carballo pola Sostibilidade, una iniciativa diseñada para reforzar la sostenibilidad y la calidad del sector turístico local. El proyecto tiene como objetivo facilitar la transición hacia un modelo turístico más competitivo, capaz de generar valor añadido en la economía del municipio y de posicionar a Carballo como un destino de referencia en la Costa da Morte.

El concejal de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira, explicó durante el acto de presentación que este programa nace para “conseguir un turismo de calidade que xere valor no concello”, subrayando que las diez empresas que participarán en esta primera edición serán consideradas “as tractoras para o turismo que queremos para o futuro”.

La iniciativa está dirigida a alojamientos, restaurantes y negocios vinculados con el turismo activo, que desempeñan un papel esencial en la proyección exterior de Carballo y en la experiencia de quienes visitan la localidad. La presentación del C4S tuvo lugar en la sala de formación del mercado municipal y contó con la asistencia de numerosos representantes del sector turístico, reflejando la expectación que ha despertado la propuesta. Durante la sesión se abordó la creciente importancia de la sostenibilidad en la gestión turística y su papel en la mejora de la competitividad.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Alejandro Sánchez, responsable de la empresa Abeiro da Loba, que compartió la experiencia de su negocio en la Reserva de la Biosfera das Mariñas Coruñesas. Explicó que “formar parte dun ecosistema de empresas comprometidas que cumpren con certos estándares, cunha mesma carta de presentación, xera destino”, y animó a los asistentes a participar en el programa, resaltando que la formación “permite tamén coñecer outros negocios cos que colaborar e crear sinerxias”.

El programa C4S se estructura en dos fases complementarias. Por un lado, habrá sesiones de formación teórica colectiva en las que se abordarán los principales retos y oportunidades que implica la integración de criterios de sostenibilidad en la actividad turística. Por otro, se desarrollará un proceso de mentorización y asesoramiento individualizado para cada empresa participante, con el fin de adaptar las soluciones a la realidad concreta de cada negocio y facilitar su aplicación práctica.

Entre sus objetivos principales se encuentran sensibilizar al sector sobre el impacto ambiental y social del turismo, promover la adopción de medidas sostenibles, consolidar una red de empresas comprometidas con un modelo responsable y reforzar la imagen de Carballo como un destino de calidad, capaz de atraer a visitantes cada vez más concienciados con la protección del medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos.

La iniciativa también persigue fomentar la cooperación entre los distintos actores implicados en el desarrollo turístico del municipio, desde el ámbito empresarial hasta las administraciones públicas y entidades sociales, con la intención de crear un espacio de diálogo y de colaboración estable que permita avanzar hacia un modelo común de turismo sostenible.

Las empresas interesadas en participar en el C4S de Carballo tienen de plazo hasta el 9 de octubre para formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento. Además, se ha puesto a disposición un número de teléfono y un correo electrónico para resolver dudas y ofrecer información adicional sobre el programa municipal.