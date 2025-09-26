La ampliación del centro de salud de Carballo, cada vez más cerca

Obras de urbanización de la nueva calle que dará servicio del CIS de CarballoCedida

El camino para que Carballo cuente con un Centro Integral de Salud (CIS) de referencia comarcal está cada vez más próximo a su meta. La corporación municipal aprobará en el pleno ordinario del lunes el convenio de colaboración con el Sergas, un paso clave para que la Xunta de Galicia pueda iniciar la construcción del nuevo edificio, que permitirá ampliar y mejorar la asistencia sanitaria no solo en la capital bergantiñana, sino también en toda la comarca.

El alcalde, Evencio Ferrero, que compareció este viernes junto a la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, subrayó la relevancia de este trámite, al que calificó como “o último para que o Sergas inicie os trámites para a construción do CIS”.

Ferrero recordó que el Concello lleva tiempo cumpliendo su parte del acuerdo y destacó la necesidad de que el nuevo centro pueda ser una realidad cuanto antes. “Desexamos que estea operativo canto antes, xa que, ao meu xuízo, leva bastante retraso”, señaló. La colaboración municipal ha sido determinante para que el proyecto avance.

El Concello puso a disposición de la Xunta la parcela necesaria ya en diciembre del año pasado y, desde hace semanas, están en marcha las obras de urbanización de los terrenos, con un presupuesto de 243.759 euros financiado íntegramente con fondos municipales. Los trabajos, que ejecuta la empresa Gestal y López, contemplan la apertura de una nueva vía que conectará la rúa Médico Mariño con la avenida do Ambulatorio. El diseño de esta nueva calle responde a criterios de accesibilidad y movilidad sostenible.

Será de plataforma única y contará con todos los servicios urbanísticos necesarios: redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales, suministro eléctrico de media y baja tensión y telecomunicaciones. El carril de circulación será de hormigón, mientras que las aceras, en las que se trabaja estos días, se pavimentarán con baldosa de terrazo en dos colores. La actuación se completará con la instalación de mobiliario urbano, como bancos, papeleras y aparcabicis, la señalización horizontal y vertical y la plantación de quince árboles.

El convenio que se aprobará en el pleno permitirá ceder a la Consellería de Sanidade no solo los terrenos donde se levantará el futuro centro, con una superficie de 1.820 metros cuadrados, sino también las vías que lo rodean, ya urbanizadas por el Concello. Una vez formalizado este acuerdo, será la Xunta la que asuma la construcción del edificio y la dotación de los servicios necesarios para su funcionamiento.

El orden del día del pleno incluirá, además, la aprobación de bonificaciones fiscales en el ICIO, IBIU e IAE para fomentar el empleo, que beneficiarán proyectos como la rehabilitación de edificaciones tradicionales destinadas a uso hotelero en Vilar de Peres, en Rebordelos, y la construcción de una nave industrial para almacén de materiales en el polígono de Bértoa. El gobierno local también informará a la corporación sobre el decreto que delega la representación del Concello en la recién creada Entidade de Conservación, Xestión e Modernización (Ecoxem) del polígono de Carballo.