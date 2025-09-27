El Concello de Carballo invierte más de 200.000 euros en mejorar 19 parques infantiles

Miguel Vale visita los trabajos de mejora del parque de A BreaCedida

El Concello de Carballo está desarrollando un plan integral para mejorar las condiciones de uso y reforzar la seguridad en un total de 19 parques infantiles repartidos entre espacios públicos y centros educativos de diferentes parroquias del municipio. La actuación supone una inversión de 207.136 euros y busca dar respuesta a problemas derivados del desgaste por el uso intensivo, las condiciones meteorológicas adversas y, en algunos casos, los actos vandálicos registrados en los últimos años.

El concejal de Servizos, Miguel Vales, visitó varias de las áreas en las que ya se están ejecutando los trabajos, adjudicados a la empresa Coregal Parques e Xardíns. Según explicó, el objetivo es que todos los parques infantiles del municipio queden renovados y certificados, cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad para garantizar un uso adecuado por parte de los menores. Las actuaciones incluyen la reparación y sustitución de elementos deteriorados, la instalación de nuevos juegos, la regeneración de los pavimentos, la colocación de vallados y la instalación de la señalización preceptiva en cada recinto.

También se están acometiendo mejoras en las zonas destinadas a los más pequeños, con especial atención a la seguridad en columpios, toboganes, balancines y estructuras de escalada, además de la incorporación de suelos de caucho u otros materiales que amortigüen posibles caídas.

El plan abarca parques infantiles situados en espacios públicos —como los de O Rapadoiro en Noicela, Vivente en Ardaña, As Pallas en Artes, A Brea en Carballo, Outón en Rus, Sofán o Vilela— y también en centros educativos. En este último grupo figuran los colegios A Cristina, Gándara-Sofán, Nétoma-Razo y Fogar, el centro de educación especial de Gontade en Ardaña y las escuelas de Artes, As Carballeiras, Mirón en Bértoa, Cances, Xoane y Sísamo.

De manera complementaria, en las escuelas de Mirón y Artes se han instalado marquesinas solicitadas por las comunidades educativas. En el primer caso, para que el alumnado disponga de un espacio cubierto donde poder jugar durante los recreos y, en el segundo, para habilitar una zona de abrigo en la entrada del centro. Estas estructuras fueron construidas e instaladas por el alumnado del Obradoiro Lubiáns, dentro de la formación práctica que están desarrollando en el taller de carpintería.