El PP carballés advierte de la inseguridad de la torreta del nuevo vial del polígono

Torreta eléctrica en el primer tramo del vial que enlazará el polígono con la carretera de RazoD.B.

El Concello carballés inauguró el pasado miércoles el primer tramo del nuevo vial que comunicará el polígono de Bértoa con la carretera de Razo. La existencia de una gran torreta de la línea eléctrica en medio del trazado ha llevado al PP a advertir sobre la inseguridad que provoca esta situación.

Señala el PP que “a pesar de la posibilidad de soterrarla o desplazarla, se optó por dejarla en medio del vial, creando una falsa glorieta en el carril que, al entender de muchos carballeses, supone un peligro”. Por ello, el portavoz de los populares, Rubén Lorenzo, pedirá explicaciones en el pleno del próximo lunes, preguntando por las razones de optar “por una opción mucho más arriesgada para la seguridad de los vehículos” que ya circulan por el vial, “con la única señalización de una isleta pintada en la calzada y barreras de hormigón que aumenta, todavía más, el riesgo de impacto”.

“Queda claro que bien el ahorro de tiempo o el ahorro de dinero están por delante de la seguridad viaria” en Carballo, apunta Rubén Lorenzo, que ve en esta situación “una muestra más de la gestión por parte del BNG”.