El PSOE de Carballo pide mejoras urgentes en la glorieta de la calle Ponte ante el aumento del tráfico

La glorieta de la calle Ponte de Carballo

El PSOE llevará hoy al pleno de Carballo un ruego para reclamar actuaciones inmediatas en la glorieta situada al final de la calle Ponte, un punto que, según denuncian, sufre una saturación creciente del tráfico desde el cierre del acceso a la AC-552 en dirección a Coristanco.

La formación socialista advierte de que esta situación está generando retenciones y colapsos en horas punta, con un impacto directo en la movilidad y en la seguridad viaria, y solicita al gobierno municipal que estudie y ejecute mejoras que permitan agilizar la circulación y minimizar las esperas en una de las principales entradas y salidas del municipio. El PSOE argumenta que la situación se ha agravado en los últimos meses y que la rotonda no puede seguir soportando el volumen de vehículos actual sin una intervención que facilite la fluidez del tráfico.

Por ello, reclaman una actuación prioritaria para garantizar tanto la comodidad de los usuarios como la seguridad de conductores y peatones. Además de la glorieta de la calle Ponte, la formación socialista presentará otros ruegos relacionados con la movilidad y el mantenimiento urbano.

Entre ellos, destaca la petición de una limpieza integral de las aceras y márgenes de la avenida dos Abetos, así como la correcta señalización viaria, tanto horizontal como vertical, con el fin de mejorar la seguridad y la circulación en una zona que, aseguran, presenta un notable deterioro. El tráfico pesado en la pista que conecta Os Pinos con Bértoa será otro de los asuntos que el PSOE llevará al pleno.

En este caso, la formación subraya que el incremento de camiones de gran tonelaje ha derivado en maniobras complejas que en ocasiones llegan a bloquear la vía pública e incluso invaden las aceras, obligando a algunos vecinos a esperar dentro de sus viviendas hasta que los vehículos finalizan la maniobra para poder salir con seguridad. Ante esta situación, piden al gobierno local que adopte medidas urgentes para desviar este tráfico pesado hacia vías alternativas, reduciendo las molestias y riesgos para la población.

Por último, el grupo socialista formulará una pregunta sobre la base de bomberos forestales. Quieren conocer en qué condiciones están trabajando actualmente los efectivos en el emplazamiento provisional, si esta ubicación es únicamente temporal y cuál es la superficie y localización exacta de los terrenos municipales que el Concello prevé ceder a la Xunta para la construcción de una base permanente.

También solicitarán información sobre el calendario y los compromisos concretos en la negociación con la Consellería de Medio Rural para hacer realidad esta infraestructura estratégica para la seguridad y prevención de incendios en Carballo y en el conjunto de la comarca.