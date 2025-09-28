Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Rúa dos Contos del FIOT estrenó con éxito ‘Dous ollos de vidro’, con Quico Cadaval y Celso Sanmartín

El espectáculo despertó gran interés entre el público carballés

Redacción
28/09/2025 22:50
Estreno del espectáculo 'Dous ollos de vidro'
Estreno del espectáculo 'Dous ollos de vidro'Raúl López

El Mercado Municipal de Carballo acogió este domingo el estreno absoluto de ‘Dous ollos de vidro’, un espectáculo singular de los narradores Quico Cadaval y Celso Sanmartín, que pisó con fuerza dentro de la Rúa dos Contos, en el marco del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT). 

La propuesta, destinada a público adulto, ofreció una lectura insólita de ‘Un ollo de vidro’, la obra con la que Castelao debutó en la literatura hace ya 103 años. En ella, el autor imaginaba un ojo artificial capaz de mostrar el mundo de los muertos, aunque sin desvelar nunca el misterio de la Santa Compaña. Cadaval y Sanmartín retomaron ese universo con su sello característico: humor y comentarios que mezclaron lo fantástico y lo cotidiano. El resultado fue una función aplaudida en un Mercado lleno, que sirvió además como homenaje a Castelao en el 75 aniversario de su fallecimiento, en pleno Ano Castelao. 

Te puede interesar

Presentación de las categorías del Zas

El Zas presenta a sus categorías de base
Redacción
Paiosaco y Dumbría, en el derbi de A Porta Santa

Tablas en el derbi entre Paiosaco y Dumbría y victoria del Sofán
Redacción
Uno de los participantes en la BTT, este domingo en A Laracha

Esfuerzo, barro y una paella para reponer fuerzas en la 15ª marcha BTT polas Cabeceiras do Anllóns
Natalia Serrano
La glorieta de la calle Ponte de Carballo

El PSOE de Carballo pide mejoras urgentes en la glorieta de la calle Ponte ante el aumento del tráfico
Redacción