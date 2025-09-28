La Rúa dos Contos del FIOT estrenó con éxito ‘Dous ollos de vidro’, con Quico Cadaval y Celso Sanmartín

Estreno del espectáculo 'Dous ollos de vidro'Raúl López

El Mercado Municipal de Carballo acogió este domingo el estreno absoluto de ‘Dous ollos de vidro’, un espectáculo singular de los narradores Quico Cadaval y Celso Sanmartín, que pisó con fuerza dentro de la Rúa dos Contos, en el marco del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT).

La propuesta, destinada a público adulto, ofreció una lectura insólita de ‘Un ollo de vidro’, la obra con la que Castelao debutó en la literatura hace ya 103 años. En ella, el autor imaginaba un ojo artificial capaz de mostrar el mundo de los muertos, aunque sin desvelar nunca el misterio de la Santa Compaña. Cadaval y Sanmartín retomaron ese universo con su sello característico: humor y comentarios que mezclaron lo fantástico y lo cotidiano. El resultado fue una función aplaudida en un Mercado lleno, que sirvió además como homenaje a Castelao en el 75 aniversario de su fallecimiento, en pleno Ano Castelao.