El PSOE reclama más medios para el servicio de comedor escolar en la Costa da Morte

Representantes socialistas reunidos en Carballo con los cocineros - Cedida

Representantes del PSOE se reunieron en Carballo con cocineras y cocineros del servicio de comedor escolar de la Costa da Morte, para mostrar apoyo a sus reivindicaciones.

En el encuentro participaron los miembros del Parlamento gallego Patricia Iglesias Rey y Aitor Bouza, así como Lois Carballido, secretario de Educación de la ejecutiva provincial, y José Manuel Pérez Abelenda, portavoz socialista en Coristanco. Iglesias Rey afirmó que se trató de una reunión “moi frutífera”, en la que las trabajadoras trasladaron sus reivindicaciones como personal dependiente de la Consellería de Educación. “As cociñeiras reclaman máis medios e, sobre todo, máis recoñecemento ao seu gran labor, ao seu gran traballo”, señaló la diputada en el Parlamento.

“A Xunta aposta por un modelo de catering e produtos precociñados e non por cociñas propias nos centros educativos”, lamentó. Recordó que “as socialistas xa presentamos en febreiro de 2025 unha iniciativa no Parlamento precisamente para que nos hospitais, residencias ou centros educativos se aposte polos produtos nosos, polas nosas legumes, polo noso peixe e polas nosas verduras, que se fomente o consumo de produtos locais”.

“Ademais, cabe lembrar que a Xunta non está facendo nada, sabendo que hai que aplicar unha normativa estatal de abril de 2026 que precisamente o que quere é fomentar eses produtos nosos”, indicó la parlamentaria.