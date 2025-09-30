Canceladas las funciones de ‘Territorio Regueifa’ en el FIOT previstas para este viernes y sábado

Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones - CEDIDA

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) y Ainé Producións han anunciado la cancelación del estreno absoluto del espectáculo ‘Territorio Regueifa’, que debía inaugurarse este viernes 3 y sábado 4 de octubre en el Pazo da Cultura de Carballo. La decisión se debe a una baja médica imprevista de uno de los miembros del reparto.

Dado que los tres componentes del elenco son protagonistas, la singularidad de su perfil artístico como regueifeiros, y la proximidad de la función, a solo tres días del estreno, no es posible sustituir al intérprete sin comprometer la calidad del espectáculo.

El FIOT mantiene su compromiso con la coproducción de la obra y reprogramará su estreno en cuanto la compañía pueda retomar los ensayos y las condiciones técnicas y humanas lo permitan. La organización asegura que informará oportunamente de la nueva fecha.

Asimismo, para ofrecer al público una alternativa atractiva y mantener la actividad teatral en Carballo este mes, el festival ha programado el monólogo ‘Aquí tou!’, de Xosé A. Touriñán, para este viernes 3 de octubre a las 21.00 horas en el Auditorio Pazo da Cultura.

Los abonados del FIOT podrán asistir con su abono sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional. Quienes prefieran no acudir podrán solicitar la devolución proporcional del importe hasta media hora antes de la función, a través de la plataforma Ataquilla.com o en la taquilla del teatro. Las entradas para el público general estarán disponibles próximamente.

Del mismo modo, se ha cancelado la función escolar de ‘Territorio Regueifa’ dentro del programa FIOTeen, prevista para el viernes, así como la sesión de Onda FIOT - Escola do Espectador nas Ondas, programada para el sábado 4.

El FIOT y Ainé Producións han deseado al artista una pronta recuperación y agradecen al público su apoyo y comprensión.