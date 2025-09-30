Corte de agua nocturno en Bértoa y la zona costera por una fuga en la red

Imagen de la instalación dañada - CEDIDA

Una fuga ha sido detectada en el Fondal, por ello, Gestagua cortará el suministro de agua en el polígono de Bértoa y la zona costera desde las 00.00 hasta las 05.00 horas de la próxima madrugada.

Las localidades afectadas son Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa y Nétoma. Además, mañana podría registrarse agua turbia en las zonas elevadas.

La empresa pide disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos y usuarios.