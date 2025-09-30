Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Corte de agua nocturno en Bértoa y la zona costera por una fuga en la red

Las localidades afectadas son Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa y Nétoma

Natalia Serrano
30/09/2025 23:47
Imagen de la fuga localizada
Imagen de la instalación dañada - CEDIDA

Una fuga ha sido detectada en el Fondal, por ello, Gestagua cortará el suministro de agua en el polígono de Bértoa y la zona costera desde las 00.00 hasta las 05.00 horas de la próxima madrugada.

Las localidades afectadas son Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa y Nétoma. Además, mañana podría registrarse agua turbia en las zonas elevadas. 

La empresa pide disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos y usuarios.

Te puede interesar

Hotel O Semáforo de Fisterra

El programa ‘Última Milla’ impulsa la transformación digital del Hotel O Semáforo fisterrano
Natalia Serrano
Visita del alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, al curso de

Eugenia Pérez destaca el compromiso de la Xunta con la FP Básica en Carballo
Natalia Serrano
Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

El polígono de Carballo abre una nueva etapa como ejemplo pionero en Galicia
A. Pérez Cavolo
Cartel del nuevo curso de aplicación de fitosanitarios

Coreber y A Laracha lanzan cursos gratuitos para carné básico de fitosanitarios
Natalia Serrano