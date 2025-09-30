El BNG pide que se refuerce la línea directa de autobús entre Carballo y la capital herculina

El diputado Daniel Pérez interviniendo en el Parlamento de Galicia - Cedida

Daniel Pérez, diputado carballés del BNG, denunció este martes en el Parlamento de Galicia lo que calificó de “rocambolesco funcionamento” del servicio de autobuses que cubre la línea metropolitana entre Carballo y A Coruña, por cuanto, asegura, “discrimina ás centos de persoas usuarias da capital da comarca fronte ás que se dirixen aos destinos finais da ruta”.

En la iniciativa parlamentaria de los nacionalistas, que fue rechazada por el PP, se reclamaba en primer lugar el refuerzo inmediato de la línea directa entre ambas poblaciones, con nuevas salidas que partiesen de Carballo, sobre todo en las franjas horarias de mayor demanda.

El diputado explicó que en la actualidad los buses de esta línea, operada por Arriva SL, parten de localidades como Fisterra o Muxía, y cuando llegan a Carballo lo hacen como muy pocas plazas disponibles, obligando a los usuarios a esperar por el siguiente servicio, que tiene el agravante de no ser directo, por lo que el tiempo de llegada a la ciudad herculina se duplica con el consiguiente perjuicio para los pasajeros.

Pérez pide asimismo que se requiera a la concesionaria para que respete el orden de llegada a las colas de espera que se forman en las estaciones de Carballo y A Coruña, por cuanto en la actualidad la empresa da prioridad a las personas que viajan hasta el final de la ruta (Fisterra), excluyendo a aquellas que van a destinos intermedios.

“Esta práctica da concesionaria é claramente arbitraria”, afirma el diputado nacionalista, a la vez que acusa a la Xunta de amparar “o interese espurio, puramente economicista da empresa”.