El Concello carballés bonificó 73 proyectos empresariales en los últimos diez años

El Concello de Carballo ha bonificado en los últimos diez años los impuestos locales a 73 proyectos empresariales que se han asentado en el polígono y en otras zonas del municipio. Las dos últimas bonificaciones del ICIO, IBI e IAE se aprobaron la tarde del lunes en la sesión plenaria de septiembre.

Una de las bonificaciones es para la apertura de un establecimiento hostelero en Vilar de Peres, en Rebordelos, en lo que se invertirán más de 250.000 euros. Por el importe de la inversión y los puestos de trabajo que creará, este proyecto se beneficiará de una bonificación fiscal del 95 por ciento. El otro proyecto, que tendrá una reducción en estos impuestos de un 80%, es para la construcción de una nave en el polígono de Bértoa, que servirá como almacén para materiales de construcción.

El asunto, como es habitual en estos casos, salió adelante por unanimidad. La portavoz del PSOE, Mari Camen Vila, se congratuló “do impulso empresarial e ambición dos veciños para facer do concello un bo lugar para traballar”, en tanto que el popular Rubén Lorenzo destacó en especial la iniciativa en Rebordelos, por ser una apuesta por el rural. “Debe ser un exemplo para que veñan moitos máis”, aseguró.

Centro de salud

El tema que centró el debate plenario fue, no obstante, la aprobación del convenio entre el Concello y el Sergas para hacer posible la ampliación del centro de salud. Si bien se trataba de un asunto de trámite y que fue aprobado por unanimidad, el PP abrió la veda al reprochar que hace cuatro años el gobierno municipal votó en contra de una moción presentada por la agrupación para instar al Sergas a convertir el ambulatorio en un Centro Integral de Salud (CIS).

Después de lamentar la agresión sufrida por un trabajador del centro de salud la semana pasada, Lorenzo criticó que el BNG non solo votó en contra de la moción de septiembre de 2021, sino que también recogió firmas para exigir al Sergas construir otro centro de salud en A Milagrosa o en la zona de Riotorto, donde el Concello ponía a disposición una parcela municipal. “Os que tivemos claro o que precisaba Carballo fomos nós. O que vostedes defenden agora é o que cualificaban fai catro anos como un erro. Pero vemos que do que se trataba naquel entón era ir ao contraxeito e sacar rédito electoral”, argumentó el portavoz conservador.

Lorenzo continuó: “Finalmente rectifican, e é algo do que nos alegramos e valoramos positivamente. Deberían de escoitar un pouco máis ao PP porque a Carballo iría un pouco mellor”, concluyó.

El alcalde, Evencio Ferrero, criticó los reproches “sesgados” de los populares y comenzó su argumento recordando que el PP no votó a favor del asunto en la comisión informativa, aunque sí lo hizo en el pleno, que es el voto vinculante. Con respecto a la postura del BNG en 2021, Ferrero aseguró que “defendiamos e seguimos defendendo é que o actual centro de saúde despois de 30 anos tiña moitas queixas por parte do persoal sanitario e que era unha oportunidade magnífica de facer un centro sanitario completamente novo”. No obstante, recordó el regidor, pese a la inmediata puesta a disposición de los terrenos por parte del Ayuntamiento “por cuestións económicas a Consellería desistiu facer un novo centro de saúde”.

Si bien Ferrero indicó que aún siguen defendiendo la necesidad de un nuevo edificio más moderno, indicó que una vez que esta opción quedó descartada, el Sergas “ten a nosa completa colaboración, que é o que se está demostrando. O Concello de Carballo xa está a facer a reurbanización dos terreos mentres que Sanidade non comezou nin a redactar o proxecto”, zanjó.