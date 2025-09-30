El Fórum Carballo acogerá la tercera edición de la Universidade Sénior de la UDC

Una sesión pasada de la Universidade Sénior en Carballo - CEDIDA

La Universidade Sénior de la Universidade da Coruña regresa este otoño a Carballo con la tercera edición de su Programa de Formación Universitaria Específico para mayores de 50 años, una iniciativa financiada por la Xunta y que cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.

El ciclo se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre en el Fórum Carballo y tiene como objetivo acercar el conocimiento universitario a las personas adultas que desean seguir aprendiendo y ampliando horizontes. La inscripción es gratuita y podrá realizarse entre el 1 y el 12 de octubre, tanto en línea, a través de la página web universidadesenior.org/carballo, como de manera presencial en el Ayuntamiento carballés.

El programa consta de tres módulos temáticos con sesiones teóricas y prácticas, impartidas dos días a la semana por profesorado de la Universidade da Coruña. En el primero, dedicado a Humanidades y Ciencias Sociales, se hablará sobre la dirección artística en el cine, las literaturas del mundo y la gestión de lo común desde la economía y los cómics. El segundo módulo, centrado en Ciencias de la Tierra y Tecnología, abordará las “bioinvasiones” en Galicia, la evolución humana a través del ADN antiguo y los retos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Finalmente, el módulo de Ciencias de la Vida y de la Salud incluirá conferencias sobre el cambio climático, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así como sobre buenas prácticas para el cuidado del bienestar psicológico.

El programa concluirá el 26 de noviembre con una jornada de visitas académicas y culturales en A Coruña, que incluirá el acto de clausura y la entrega de diplomas al alumnado participante.

La Universidade Sénior de la UDC nació con la vocación de democratizar el conocimiento y acercar la experiencia universitaria a quienes superan los 50 años, ofreciendo una respuesta a sus inquietudes formativas y vitales. Desde 2018, esta iniciativa se ha extendido a distintas comarcas gallegas y, por tercer año consecutivo, convierte a Carballo en sede de un encuentro que combina divulgación, cultura y participación activa. Con este programa, la UDC y sus aliados institucionales consolidan una propuesta que busca fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, reforzar la cohesión social y promover un envejecimiento activo, inclusivo y enriquecedor para toda la comunidad.