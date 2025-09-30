Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El Fórum Carballo acogerá la tercera edición de la Universidade Sénior de la UDC

El programa incluye charlas sobre cine, ciencia, salud y tecnología

Natalia Serrano
30/09/2025 23:32
Una sesión pasada de la Universidade Sénior en Carballo
Una sesión pasada de la Universidade Sénior en Carballo - CEDIDA

La Universidade Sénior de la Universidade da Coruña regresa este otoño a Carballo con la tercera edición de su Programa de Formación Universitaria Específico para mayores de 50 años, una iniciativa financiada por la Xunta y que cuenta con la colaboración del Concello de Carballo. 

El ciclo se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre en el Fórum Carballo y tiene como objetivo acercar el conocimiento universitario a las personas adultas que desean seguir aprendiendo y ampliando horizontes. La inscripción es gratuita y podrá realizarse entre el 1 y el 12 de octubre, tanto en línea, a través de la página web universidadesenior.org/carballo, como de manera presencial en el Ayuntamiento carballés.

El programa consta de tres módulos temáticos con sesiones teóricas y prácticas, impartidas dos días a la semana por profesorado de la Universidade da Coruña. En el primero, dedicado a Humanidades y Ciencias Sociales, se hablará sobre la dirección artística en el cine, las literaturas del mundo y la gestión de lo común desde la economía y los cómics. El segundo módulo, centrado en Ciencias de la Tierra y Tecnología, abordará las “bioinvasiones” en Galicia, la evolución humana a través del ADN antiguo y los retos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Finalmente, el módulo de Ciencias de la Vida y de la Salud incluirá conferencias sobre el cambio climático, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así como sobre buenas prácticas para el cuidado del bienestar psicológico.

El programa concluirá el 26 de noviembre con una jornada de visitas académicas y culturales en A Coruña, que incluirá el acto de clausura y la entrega de diplomas al alumnado participante.

La Universidade Sénior de la UDC nació con la vocación de democratizar el conocimiento y acercar la experiencia universitaria a quienes superan los 50 años, ofreciendo una respuesta a sus inquietudes formativas y vitales. Desde 2018, esta iniciativa se ha extendido a distintas comarcas gallegas y, por tercer año consecutivo, convierte a Carballo en sede de un encuentro que combina divulgación, cultura y participación activa. Con este programa, la UDC y sus aliados institucionales consolidan una propuesta que busca fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, reforzar la cohesión social y promover un envejecimiento activo, inclusivo y enriquecedor para toda la comunidad.

Te puede interesar

Hotel O Semáforo de Fisterra

El programa ‘Última Milla’ impulsa la transformación digital del Hotel O Semáforo fisterrano
Natalia Serrano
Visita del alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, al curso de

Eugenia Pérez destaca el compromiso de la Xunta con la FP Básica en Carballo
Natalia Serrano
Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

El polígono de Carballo abre una nueva etapa como ejemplo pionero en Galicia
A. Pérez Cavolo
Imagen de la fuga localizada

Corte de agua nocturno en Bértoa y la zona costera por una fuga en la red
Natalia Serrano